Il nuovo tronista Matteo vuole andare via. Maria De Filippi interviene: "Non ci pensare"

Ci sono delle bellissime novità per il trono classico di UeD. La scorsa puntata i telespettatori sono rimasti incollati al televisore per l’inaspettata sorpresa. Si vede l’ingresso di un voto già noto del dating show. Stiamo parlando di Matteo Ranieri. Come il pubblico ben ricorderà, il ragazzo era il corteggiatore dell’attuale gieffina Sophie Codegoni.

Fonte studi UeD

Amato dal pubblico per la sua educazione e spiccata timidezza. Il suo percorso negli studi di UeD ha fatto sì che il pubblico si affezionasse a lui. Ma non solo, Matteo a poco a poco ha conquistato il cuore della tronista risultando poi la scelta finale della Codegoni. Una storia però che lontano dalle telecamere, non ebbe buon fine. In fatti nel giro di un mese la loro storia naufragò in circostanze anche poco chiare.

Infatti nessuno dei diretti interessati e mai tornato sull’argomento per dare maggiori chiarimenti. Maria De Filippi decide di convocare Ranieri in studio con una scusa. Il ragazzo, agitatissimo, e ignaro di tutto è entrato e con la voce che tradiva l’emozione ha chiesto: “Mi hai fatto uno scherzo? Non me l’avevano detto”. La conduttrice, lo fa accomodare sulla poltrona e manda in onda un filmato in cui rivela a lui e tutto il pubblico che il nuovo tronista sarà proprio Matteo.

Ma la reazione del ragazzo spiazza lo studio. Ranieri si presenta commosso, ma al tempo stesso molto preoccupato. In un momento di confusione tuona: “Maria, non so se sono adatto a questo ruolo… E se non dovessi farcela?”. Sembra quasi che il ragazzo non si senta pronto per il suo nuovo ruolo.

Matteo non manca di sincerità, la stessa che lo ha sempre contraddistinto anche nel suo precedente percorso. Per tal motivo non riesci a gioire per la nuova proposta e si sente di dover mettere in chiaro anche le sue paure. Ma ci pensa la padrona di casa a rimettere a posto gli equilibri e con tono perentorio gli proibisce di lasciare lo studio: “Non ci pensare ad andartene. Se va male pazienza, non succede nulla”.