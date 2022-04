Veronica è in esterna con Federico e Matteo le fa recapitare un maggio floreale

È salita da poco sul trono classico di UeD la nuova tronista Veronica. Tanti i corteggiatori scesi per lei ma ad accendere l’interesse è il ragazzo veneziano dagli occhi blu.

Il corteggiatore si sta mettendo in discussione per cercare in tutti i modi di conquistare il cuore della tronista. I suoi gesti sembrano essere molto graditi. I due fin da subito hanno riscontrato una certa sintonia.

Lui si chiama Matteo e nell’ultima esterna stupisce la ragazza. Veronica al centro studio confida a lui e a tutti i presenti: “Mi hai stupito tantissimo. Mi da la sensazione di potermi fidare“. Tra il corteggiatore e la tronista c’è un gioco di sguardi che spinge Veronica a domandare: “Ma come ci vedresti come coppia?”.

A questa domanda lui risponde senza indugio con: “Una bomba”. I ragazzi si mostrano felici ed entusiasti della loro esterna. Ma i colpi di scena che Matteo ha in serbo per Veronica non sono finiti qui.

Nel corso di un esterna con un altro corteggiatore, Federico, arriva una sorpresa per la ragazza decisamente inaspettata. Mentre Veronica e il ragazzo sono seduti a bordo vasca di una piscina, la redazione di UeD fa recapitare delle rose rosse per lei.

Un omaggio floreale che Matteo ha voluto fare a Veronica per insinuarsi nei suoi pensieri, anche quando lei è con un altro corteggiatore. Arriva un altro colpo di scena, Veronica decide di mandare a casa Fernando con queste parole.

“Non mi fido, mi sei sembrato falso, secondo me manco ti piaccio, non ho nessuna intenzione di continuare una conoscenza con te”. Il ragazzo non può fare a meno di constatare l’evidenza dei fatti, abbandonando di conseguenza il programma.