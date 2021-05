Un ex tronisti si mostra su Instagram insieme alla sua nuova fidanzata. Il web va in visibilio

Uno dei volti più noti è amati di UeD è tornato a far parlare di sé grazie ad una meravigliosa notizia che ho voluto condividere con tutti suoi fans. L’ex tronista del programma firmato Maria de Filippi sembra aver trovato finalmente la donna della sua vita . Ma di chi si tratta? Parliamo di Mattia Marciano, personaggio molto apprezzato dal pubblico che non ha mai smesso di seguirlo, appassionandosi alle sue vicende.

Ad oggi il bellissimo ragazzo napoletano avviato la sua professione da odontoiatra proprio nella sua città natale. Accanto a lui non c’è più Vittoria Deganello, con cui diverso tempo fa aveva fatto la sua uscita di scena dal dating show della Mediaset. Purtroppo, la loro relazione non mostrava già da allora il giusto feeling e la complicità necessaria affinché fosse duratura. Infatti, una volta che i due avevano abbandonato il programma, è scoppiata una forte crisi che ha portato con sé grandi problemi.

Ora, però, Mattia sembra essere riuscito a trovare finalmente la donna della sua vita. Di lei non abbiamo grandi informazioni: tutto quello che sappiamo e che si chiama Camilla Fardella e che anche lei è partenopea. A quanto pare i due sono felicemente fidanzati da un anno e la loro storia non potrebbe procedere meglio. Camilla è una 24enne radiosa e nonostante il suo compagno abbia qualche anno in più di lei, la coppia sembra ben assortita è innamoratissima.

Questa notizia è venuta fuori proprio a partire da un post pubblicato dallo stesso dentista napoletano. Sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto con una didascalia semplice ma molto chiara: “Un anno di noi. Grazie di esserci sempre”.

Ovviamente, questo contenuto ha scatenato una pioggia di commenti di auguri e congratulazioni. Erano molti i fan di UeD avevano sperato che Vittoria potesse rimanere a lungo al suo fianco, ma sicuramente vedere il giovane innamorato e felice è una soddisfazione molto migliore.