Ida Platano ha un appuntamento, i fans rimangono increduli alla dichiarazione della dama di UeD. La protagonista del daytime su Canale5, che è attualmente in pausa per il periodo estivo e che riprenderà a Settembre, sorprende tutti i suoi followers di Instagram.

Durante l’ultima stagione all’interno del programma Ida Platano ha iniziato a frequentare Marcello Messina, per poi sentirsi rifiutata dopo una notte passata insieme. Un colpo veramente basso per la dama bresciana che in seguito ha chiesto a Diego Tavani di lasciare insieme il programma. I due hanno festeggiato sotto una cascata di petali rossi per poi vedere il romano cambiare idea.

Ha chiuso il rapporto con Alessandro Vicinanza, sentendosi usata dal giovane cavaliere, per poi tornare a parlare con l’ex storico Riccardo Guarnieri. I due sembrano entrambi impegnati nel ricostruire un rapporto pacifico basato sul rispetto, ma il tentativo è risultato vano.

Anche a distanza di tempo dall’ennesimo punto messo a questa relazione, Ida sembrava non aver dimenticato tutta la sofferenza vissuta fino a questo momento. Ida è molto attiva su Instagram e condivide con grande passione buona parte della sua vita. Così la dama ha rivelato: “Corro ad un appuntamento”.

Ida non ha voluto rivelare altri particolari, ma tutti i suoi fans hanno creduto che potrebbe trattarsi di un appuntamento romantico. Se così fosse l’ex di Riccardo potrebbe non tornare più tra le sue braccia o forse per lei potrebbe chiudersi definitivamente il capitolo all’interno della trasmissione di UeD.

Pur vero è che l’estate è appena iniziata e gli amori estivi non sempre durano a lungo, ovviamente speriamo che non sia questo il caso Ida. Perché dopo tutte le delusioni ricevute si meriterebbe un po’ di felicità.

Sempre se si tratta di un appuntamento romantico, visto che la dama Bresciana non ha ancora ufficializzato o presentato sui social nessun nuovo amore. Per i suoi followers la giovane donna sembra molto più raggiante del solito.