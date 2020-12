UeD: Nicola Mazzitelli sbotta sui social e minaccia: “Presto qualcuno si pentirà”

Ancora bufera a UeD anche fuori dagli studi. Nicola Mazzitelli rompe il silenzio e replica alle accuse che gli sono state rivolte. Il cavaliere lo fa tramite social. Vediamo quali sono i motivi. Nicola è stato accusato di aver messo in atto un complotto ai danni del programma solo per aumentare la sua visibilità.

Mazzitelli si stava frequentando con la dama Valentina Dartavilla Lupi. Gemma accusa i due di una tresca e di essere andati ben oltre una semplice conoscenza. Ma a intrecciare ancora di più la faccenda arriva Armando Incarnato. Quest’ultimo infatti si scaglia duramente contro Nicola, accusandolo di aver utilizzato Valentina solo per attirare l’attenzione su di sé.

Ma c’è dell’altro, secondo Armando Incarnato, Nicola Mazzitelli avrebbe chiesto alla dama di mantenere il silenzio, tutto sotto forma di ricatto.

UeD: Nicola rompe il silenzio

Oggi l’accusato rompe il silenzio e lo fa tramite social. In un post scrive: “Se replico viene giù il tutto. Le bugie hanno le gambe corte, lascio che il tempo sia galante”.

Ma non solo aggiunge in più: “Presto qualcuno si pentirà di avermi messo in bocca cose non dette e attribuito fatti non commessi”. Un chiaro riferimento ad Armando Incarnato e infatti aggiunge: “Ma il mio silenzio gli entrerà nelle orecchie in modo assordante. Non c’è arma migliore”. Insomma ci attendono momenti davvero interessanti nelle prossime puntate di UeD. Il programma è stato sospeso per le feste natalizie.

Ma dalle prime anticipazioni che sono giunte, ci saranno grandi novità. Nel trono classico arriveranno le scelte dei tronisti. Nel trono over numerosi scontri e nuove coppie. Tante le curiosità che riguarderanno anche la dama Gemma Galgani, che ha da poco ha intrapreso una conoscenza molto intima con il cavaliere Maurizio. Insomma un 2021 davvero scoppiettante, dove scende in campo il sentimento. Pronti anche Gianni Sperti e l’immancabile Tina Cipollari. UeD: