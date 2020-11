UeD: Nicola Vivarelli fuori dal programma

Nicola Vivarelli ha deciso abbandona il programma di UeD. L’annuncio viene dato direttamente da lui, sul suo profilo social. In molti pensano che Vivarelli abbia finto fino ad adesso e che la scelta di abbandonare il programma, sia per lui una scorciatoia per liberarsi di una presunta relazione da poco intrapresa senza fare figuracce.

I telespettatori sono convinti che il percorso di Nicola sia iniziato sulla base di una bugia e per la ricerca spasmodica di fama e stia finendo con altrettanta finzione. Cosi il giovane marinaio decide di fare chiarezza e di comunicare ai suoi follower ciò che sta per fare. Spiega così il vero motivo dell’abbandono del programma. Come tutti ben ricordiamo Nicola è arrivato negli studi televisivi di UeD per corteggiare Gemma Galgani.

Un giovane marinaio di appena 26 anni. Tale differenza di età con la dama torinese, aveva creato non poche polemiche sollevando i dubbi del pubblico e dello studio sulla sua sincerità. La dama però non si era curata molto delle chiacchiere e aveva deciso, comunque, di intraprendere questa frequentazione.

Ma niente sembrava procedere per il verso giusto, tanto da far decidere a entrambi di interrompere la storia. Oggi Nicola ha intrapreso una nuova conoscenza, quella con la dama Veronica. Tra i due come dichiarato da Vivarelli stesso, c’è stato più di un semplice bacio. Ma oggi arriva una notizia che spiazza tutti.

Sirius ha dichiarato di voler abbandonare il programma, e lo fa tramite social. Nicola Vivarelli spiega di dover partire per questioni lavorative. Il marinaio si deve imbarcare per New York e questo impegno non coincide con le registrazioni di UeD.

Per il momento il ragazzo è in attesa di risposte, perché appena sottoposto a tutti i controlli sanitari per l’emergenza Coronavirus. Ma giusto il tempo di avere le risposte necessarie dopo di che darà il suo addio all’italiano ma soprattutto a UeD.