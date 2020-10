A UeD uno dei cavalieri più chiacchierati e lui Nicola Vivarelli. La sua giovane età, e la scelta di voler corteggiare Gemma Galgani, avevo acceso diverse polemiche. Oggi il cavaliere dopo aver chiuso la storia con la dama torinese, ha intrapreso nuove conoscenze.

In merito a ciò arrivano delle importanti novità sul giovane marinaio. Nuovi sviluppi sul rapporto che il ragazzo ha intrapreso con la dama Veronica De Nigris. Nicola ha preso una decisione importante sulla dama, ma non prima di rivelare un segreto che i due condividono da un po’.

Nicola Vivarelli svela che tra lui e Veronica c’è stato un rapporto profondo e molto confidenziale. Per chiarezza, il cavaliere afferma che tra di loro c’è stato più di qualche semplice bacio, lasciando ben intendere a cosa allude. La dama ovviamente, dal canto suo, conferma il bacio e smentisce tutti il resto.

Nicola nella puntata di UeD, registrata il 23 ottobre, appare evidentemente infastidito per l’atteggiamento della De Nigris. Vivarelli racconta di aver organizzato una cena romantica per la donna. Veronica però decide di non presentarsi all’incontro.

Il cavaliere non prende di buon grado la scelta della dama, tanto da prendere la decisione di chiudere la loro conoscenza. Ma succede qualcosa, nel corso dei giorni, che fa cambiare gli eventi. Nicola ammette che il giorno successivo, dopo l’esterna fatta con Angelica, si è recato a casa di Veronica.

Dopo l’incontro, i due a centro studio raccontano, di essersi scambiati diversi baci. Nicola Vivarelli però va oltre e dichiara che in effetti c’è stato qualcosa di più intenso di qualche semplice bacio, dando spiegazioni chiare e inconfutabili su ciò che è avvenuto.

Veronica interviene in maniera pacata e composta, confermando il bacio, ma dando una chiara smentita a tutto il resto. Ovviamente tanti particolari saranno svelati nelle prossime puntate di UeD, queste sono solo delle anticipazioni.