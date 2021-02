UeD, Nicola Vivarelli attacca Maurizio e rivela: “Penso ancora a Gemma”

Nella scorsa edizione di UeD c’è stato un protagonista molto discusso. Il corteggiatore ormai è fuori dal programma, ma il pubblico del dating show non ha smesso di ricordarlo. Parliamo di Nicola Vivarelli a.k.a. Sirius, il giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani. Tra i due le cose non sono andate a buon fine, e Gemma ha preferito passare oltre. Nicola, ormai, è tornato alla sua vecchia vita, riprendendo il ruolo di Ufficiale della Marina Mercantile. Il Magazine del programma ha deciso di raggiungerlo per intervistarlo. Al momento Vivarelli è imbarcato e si trova sulla neve.

Per lui, come ha confessato, è difficile seguire il programma, per via dei problemi di connessione e degli impegni lavorativi. Nonostante questo, Nicola è comunque riuscito a seguire le delusioni che Gemma ha ricevuto da Maurizio Guerci. Nicola ha le idee chiare su Maurizio e senza peli sulla lingua le rivela: “Sono riuscito a vedere qualcosa sulla liaison tra Gemma e Maurizio, dove lui dichiarava di aver trovato l’amore, termine molto forte, che non userei subito neanche davanti a un colpo di fulmine. Questo perché bisogna essere capaci, poi, di dimostrare ciò che si afferma. Gemma, per quanto la conosco, è una donna concreta ed estremamente sensibile: questo però la rende fragile, quindi incline a soffrire”.

Dal mio punto di vista non giudico Maurizio, ma l’atteggiamento tenuto nei confronti di Gemma”. Nicola è molto diplomatico, ma contemporaneamente afferma i suoi principi fermamente: “Bisognerebbe essere sempre sinceri, ma so che questo richiede coraggio”. La conoscenza tra Gemma e Nicola è stata uno dei main topic della scorsa edizione, soprattutto per la grande differenza di età che intercorre tra loro. La loro storia non si è mai concretizzata, e molti hanno accusato Nicola di fingere il suo interesse per Gemma. Nonostante questo però, Vivarelli confessa di non aver mai dimenticato Gemma. Forse il pubblico lo aveva giudicato in modo affrettato: il giovane sembra essere rimasto molto colpito dalla dama torinese.

Sirius aveva frequentato anche Veronica De Nigris all’interno di UeD, ma verso di lei non ha le stesse parole di dolcezza e attaccamento: “Capita di mandare qualche messaggio a Gemma, è sempre bello fare due chiacchiere con lei e sentire come sta. Sinceramente non penso mai a Veronica. A Gemma sì, certo che ci penso. È stato un percorso che non dimenticherò. Per i bei momenti passati insieme, le belle chiacchierate e per ciò che ho imparato da lei, la rispetto e ci sono molto affezionato. Spero di rivederla al mio rientro”.

Dopo la frequentazione con la Galgani, Nicola è rimasto single e lo è tutt’ora. Sirius, si dice ansioso di trovare la donna giusta: “Al momento il mio cuore è libero, desideroso di trovare una compagna stabile. In questo lungo periodo, più del solito, ho avuto modo di pensare al rapporto di coppia e alla persona che vorrei al mio fianco. Fino a ora non sono riuscito a instaurare una vera relazione, o forse non l’ho desiderato tanto come in questo momento”.