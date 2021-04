UeD, Nicola Vivarelli spalle al muro: “Ho tutte le voglie”

Nicola Vivarelli è tornato a UeD e lo ha fatto in grande stile. Il marinaio ha incontrato le sue primissime corteggiatrici, ma non lo hanno convinto del tutto. C’è stato anche un dibattito in studio, che ha coinvolto anche Gemma Galgani. La dama torinese è rimasta molto turbata e amareggiata dal fatto che Nicola sia tornato al dating show di Maria De Filippi e come prima cosa l’abbia aggredita.

Nicola Vivarelli ha molto attirato l’attenzione dei fans con il suo ritorno nel dating show, soprattutto perché il rapporto con Gemma Galgani non sembrava essere crollato. In ogni caso, per corteggiare nonostante Vivarelli sono arrivate due nuove dame. Nicola, in effetti, ha rivelato che si sarebbe aspettato di ricevere più pretendenti. “Dopo tre mesi ho voglia… Ho tutte le voglie”, dice Nicola maliziosamente, rispondendo alle provocazioni di Tina Cipollari.

Dopodiché, Vivarelli rifiuta le attenzioni delle due corteggiatrici: non ha sentito interesse per nessuna delle due. “Delle volte bisogna andare più a fondo, non fermarsi al lato estetico. Altrimenti sembri superficiale… Non sembravi esserlo, ma dopo questo sì” dice la da Silvia, con un forte giudizio sul marinaio. Vivarelli ha cercato di giustificarsi, ma Gianni Sperti, l’opinionista, ha incalzato: “Allora con Gemma avevi un’attrazione fisica? Perché altrimenti non si spiega come mai hai voluto approfondire la conoscenza con lei”.

Nicola ha la risposta pronta: l’attrazione verso Gemma era dovuta soprattutto al fatto che il marinaio conosceva già la sua storia grazie a UeD. Maria De Filippi ha sottolineato che Vivarelli fissava spesso Gemma e questa affermazione ha trovato la conferma del Cavaliere. La torinese invece ha rimarcato che Vivarelli l’aveva attaccata da subito, quando è rientrato in studio.

La lite si è conclusa con una danza dei due al centro dello studio, dopodiché Gemma è scoppiata a piangere: tutti l’hanno attaccata in modo immotivatamente crudele: “Lei non mi sopporta più, fa di tutto per mettermi al tappeto e io sono stanca di tutte le fandonie!”. L’attacco, ovviamente, è alla Tina Cipollari.