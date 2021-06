UeD: Nicola Vivarelli fa sul serio. C’è molta complicità con la dama

Quando la programmazione stagionale di UeD era quasi giunta al termine, uno dei protagonisti più noti del programma aveva iniziato a frequentare una donna. Parliamo di Nicola Vivarelli, che aveva iniziato una frequentazione, che sembrava promettente, con Eleonora Perrone. Ora, il dating show ha chiuso i battenti, come di consueto, per le vacanze estive.

La scintilla tra Nicola ed Eleonora, però, non si è affatto fermata. I due continuano ad uscire insieme e sembra che tutto proceda nel migliore dei modi. Non si riesce ancora a capire se tra i due sia già nata la coppia di fatto, oppure siano ancora alla fase della conoscenza, ma la certezza e che tra c’è una fantastica sintonia.

Nicola, all’interno degli studi di UeD, è stato spesso al centro delle polemiche prima per la frequentazione con Gemma Galgani, molto più grande di lui, poi per via di alcuni rumors circolati all’interno del programma. In particolare, Armando Incarnato aveva lanciato contro Nicola forti accuse. Secondo il cavaliere il ragazzo sarebbe falso e addirittura, avrebbe mentito sul suo orientamento sessuale.

Nicola, secondo alcune voci, sarebbe in realtà omosessuale. Queste le parole pronunciate nel corso di una puntata, che avevano scatenato non poche polemiche. Eppure, questa conoscenza con Eleonora sembra cambiare tutto. Il fatto che la loro frequentazione stia continuando anche ora che le telecamere si sono spente, mette a zittire tutte le malelingue. Eleonora sembra essere riuscita a fare breccia nel cuore del molto selettivo Nicola.

Infatti, nel corso della sua permanenza a UeD, molte sono state le dame che si sono presentate per lui e, successivamente rifiutate. La storia con Eleonora invece è diversa: i due trascorrono molto tempo insieme e lei lo descrive come un perfetto uomo di casa. Ora non resta che capire se si tratti di una relazione o questa rimarrà una semplice amicizia.