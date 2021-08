I protagonisti di UeD continuano a tenere banco tra il pubblico del dating show anche durante la bella stagione. Tra loro, Nicola Vivarelli è stato capace di attirare le attenzioni del pubblico più di molti altri. Il giovane marinaio era sceso in studio per corteggiare Gemma Galgani anche se, tra loro, le cose non erano andate per il meglio.

Nella scorsa edizione, Nicola era rientrato nel programma e, dopo aver rifiutato molte pretendenti, si era affezionato ad Eleonora e sembrava che due iniziassero a nutrire un certo sentimento reciproco. Erano moltissimi le fans che pensavano che ormai l’addio del cavaliere al dating show fosse dietro l’angolo. E invece così non è stato: le cose fra i due hanno iniziato a prendere una brutta piega e Vivarelli in quattro e quattr’otto si è ritrovato di nuovo single.

Ma nelle ultime ore pare Nicola sembra essere in ottima compagnia nonostante le voci. Stando ai più recenti scatti, pubblicati sui social dallo stesso Sirius, l’ex cavaliere si sta godendo una fantastica fuga romantica. Nicola ha condiviso con i suoi followers gli scatti della sua villeggiatura in Puglia, in cui si gode questi ultimi giorni di ferie. Ma, ovviamente, Vivarelli non è da solo.

I suoi fans, nel vedere chi sta accompagnando l’ex corteggiatore di UeD, molti followers sono rimasti senza parole. Di chi si tratta? Vedendo gli scatti, appare chiaro che Nicola Vivarelli abbia deciso di trascorrere questo ultimo periodo di vacanza insieme alla sua adorata madre. Tutti i fans che hanno visto quegli scatti sono rimasti molto colpiti ed emozionati da questa decisione.

Un gesto commovente e affettuoso, un tipo di amore che tutti dovrebbero riservare alla loro mamma. Ovviamente, una pioggia di commenti si è riversata sugli scatti raffiguranti mamma e figlio. Moltissimi si sono complimentati con la madre di Nicola per la sua bellezza e per l’aspetto giovanile. UeD: Nicola Vivarelli posta sui social degli scatti delle sue vacanze insieme alla donna della sua vita. Ecco di chi si tratta