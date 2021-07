Il più giovane dei protagonisti del trono over è Nicola Vivarelli, il discussissimo cavaliere 26enne che aveva fatto la sua apparizione a UeD per corteggiare Gemma Galgani. La loro storia ha dato molto da discutere alle cronache rosa, soprattutto per l’incommensurabile differenza di età.

Come in molti avevano pronosticato all’inizio di questa conoscenza, niente è mai andato in porto tra Gemma e Nicola. In compenso, lui ha guadagnato una grande visibilità. Si è assicurato un posto all’interno dello studio del programma. Nel corso nella partecipazione di Sirius della scorsa edizione, sono state molte le ragazze che hanno espresso il desiderio di conoscerlo.

Nicola, però, non è mai sembrato particolarmente attratto da nessuna delle corteggiatrici che la redazione di UeD gli proponesse. In sostanza, si è trattato di una sequenza di brevi conoscenze, seguite da rifiuti molto garbati. Tutto ciò finché in studio non si è presentata Eleonora Perrone. I due sembrano essere diventati molto affiatati. Infatti una volta arrivato il momento delle consuete vacanze estive, hanno continuato a frequentarsi a telecamere spente.

Di recente, i microfoni del magazine ufficiale di UeD avevano intervistato Nicola per saperne di più su questa frequentazione. Ora, l’attenzione si è spostata sul parere di Eleonora. La corteggiatrice ha rivelato che a spingerla a partecipare al programma è stata sua madre. La donna, vedendo la figlia molto interessata al cavaliere Vivarelli, ha deciso di iscriverla ai casting per il dating show.

Sulla frequentazione avvenuta tra Nicola e Gemma Galgani, la Perrone sembra non portare nessun rancore. Anzi sembra comprendere perfettamente il comportamento del cavaliere. La ragazza ha accettato senza problemi quella frequentazione, nonostante la forte differenza di età. Così come per il suo cavaliere, anche Eleonora crede che sia presto per parlare di amore, ma una cosa è certa. Il loro interesse è reciproco e sincero e di giorno in giorno si alimenta.