UeD: Nicola Vivarelli rivela: “Ho avuto dei problemi”

Nicola Vivarelli è stato senza dubbio uno dei corteggiatori più discussi del trono Over di UeD. L’ex cavaliere è oggi tornato sotto i riflettori per un inquietante annuncio che ha fatto sui social. Ai tempi, Nicola era entrato nello studio del dating show per corteggiare Gemma Galgani. La conoscenza era partita a gonfie vele e la dama sembrava entusiasta. Poi, però, qualcosa è andato storto e Nicola è stato abbandonato dalla bionda torinese.

Nicola, da quel momento, ha lasciato il programma, anche per via dei suoi impegni lavorativi. Ora, però, a preoccupare è il fatto che Vivarelli sembra essere completamente sparito da Instagram e dai social. Quello che il ragazzo rivela è sconcertante. Nicola, ha lasciato in un primo momento il programma per via del suo lavoro, ovvero il marinaio, lasciando tutti interdetti quando è accaduto.

È proprio sui social che Nicola rivela: “Mi hanno hackerato il profilo, quindi ho avuto qualche problemino. Nonostante miliardi di e-mail e tutte le procedure che abbia provato ad applicare non c’é stato verso di riavere il profilo“. Vivarelli ha voluto aggiungere come i suoi followers gli siano rimasti sempre fedeli, senza mai lasciarlo.

Addirittura, i più affezionati gli hanno fatto recapitare un regalo nel giorno del suo compleanno. Questa è solo una delle tante prove di quanto il ragazzo sia amato sui media. I doni dei fans sono arrivati sia a casa sua che sulla nave su cui Vivarelli si trova per lavoro. Molti, addirittura, sono riusciti a risalire al numero di sua madre, in modo da chiedere notizie sull’accaduto.

L’ex corteggiatore, poi, è tornato a parlare della sua relazione con Gemma Galgani confessando che, nonostante come siano andate le cose, Nicola pensa ancora a lei. Che Nicola possa pensare di tornare a corteggiare la torinese? Staremo a vedere.