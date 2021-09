Le prime puntate di UeD sono già state registrate e il pubblico non sta più nella pelle. Sono ancora molti i dubbi sulla nuova edizione del format, ad esempio, la partecipazione di alcuni personaggi già noti ai telespettatori non è ancora confermata. Tra questi, si conta anche Nicola Vivarelli, ex cavaliere del trono over diventato noto per aver corteggiato la dama Gemma Galgani.

Come i fans più attenti ricorderanno, Sirius è un giovane marinaio impiegato nella Marina. Questa professione lo spinge a viaggiare molto, visitando anche gli angoli più remoti e inospitali del pianeta. Ovviamente, il viaggiare a lungo per mare è sintomo di un grande amore e rispetto anche verso la fauna ittica.

Purtroppo, a volte il cavaliere di UeD si ritrova davanti a degli Habitat completamente snaturati e contaminati dagli errori umani e questo sembra deluderlo profondamente. Di certo deve essere sconvolgente vedere sia paesaggi incontaminati che scorci inquinati. Proprio per questo motivo Vivarelli ha voluto porre l’accento su una questione molto rilevante nell’epoca moderna. Si tratta, ovviamente, dell’inquinamento atmosferico che di giorno in giorno rende la nostra terra sempre più prossima al punto di non ritorno.

Nicola ha voluto focalizzare l’attenzione del pubblico su questo tema, tramite un video davvero triste, che mostra un delfino senza vita in mare aperto. Delle immagini forti, è evidente come l’animale sia venuto meno a causa delle microplastiche. Questo tipo di disgrazie sono dovute principalmente all’incuria dei turisti, che gettano i loro rifiuti in spiaggia (e non solo) senza la minima attenzione per l’ambiente.

Questo il messaggio che Vivarelli ha aggiunto come introduzione al video: “Ragazzi!!! Vorrei soffermarmi un attimo sul video all’interno del post…. Come sapete sono un Marittimo, amo il mare e lo rispetto, come spero molti di voi… Queste sono le conseguenze dall’Inquinamento Marino, che col passare del tempo stermina sempre più specie. Spero che le persone si sensibilizzino al fine di migliorare questo problema”.