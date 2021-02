UeD: nomi interessanti. Maria De Filippi presenta i nuovi tronisti

Gli studi di UeD accolgono a braccia aperte i nuovi protagonisti del Trono Classico. Ecco che finalmente Maria De Filippi ci presenta i nuovi tronisti: Massimiliano e Giacomo. Il primo è un bellissimo ventenne, biondo con occhi chiari. Massimiliano ha un profondo legame con sua madre, che si è intensificato quando suo padre ha deciso di abbandonarli.

Giacomo, dal canto suo, a 25 anni è già pieno di interessi: videomaker, amante dei viaggi e musicista (suona la chitarra), il ragazzo non nasconde una passione per i tatuaggi. Giacomo si descrive come un ragazzo timido, e rivela di aver trovato l’amore poche volte, perdendo però completamente la testa. Massimiliano racconta la sua infanzia portata avanti in totale serenità, che però è venuta meno nel 2013.

In quell’anno tutto sembra essere andato a rotoli, come ammette lo stesso tronista: “Fino ai 13 anni ho avuto una vita da sogno, ma poi mio padre se n’è andato di casa. Lavoro da quando ho 16 anni. Ci siamo ritrovati senza soldi e non mi vergogno a dire che siamo andati alla Caritas a mangiare”. Questo evento lo ha costretto a maturare di corsa, e lo ha reso incredibilmente affezionato e protettivo verso le donne della sua vita: “Mamma è la la mia vita, semplice.

Con mia sorella litighiamo molto ma, anche se non gliel’ho mai detto, vorrei trovare una donna come lei”. Giacomo ha una vita meno tormentata. È un appassionato di cinema e realizzazione di video, e si descrive così: “Faccio il videomaker ed è una passione che ho da quando sono bambino. Nel cinema ho sempre trovato una via fuga, per andarmene in un’altra realtà”. La cosa fondamentale nella vita, per Giacomo, sono le sue amicizie, a cui non rinuncerebbe per nulla al mondo: “Gli amici sono importantissimi per me, mi sono sempre stati vicini”.

“Sono cresciuto e cambiato con loro. In amore difficilmente perdo la testa, ma quando l’ho persa è stata tosta. Cerco una ragazza semplice ma che ami discutere, perché apre la mente”. Questi nuovi tronisti di UeD appassioneranno il pubblico come hanno fatto quelli precedenti? Non ci resta che attendere le loro vicende amorose.