Kerry è sparito da diverse settimane. Il cavaliere non è più presente in studio. Che fine ha fatto?

Oggi Torniamo a parlare di un cavaliere del trono Over di Uomini e Donne che ha stupito il pubblico a casa. Stiamo parlando di Kerry, l’uomo che ha attirato sin da subito l’attenzione su di sé, soprattutto per il suo aspetto estroso. La nuova edizione di UeD ha presentato innumerevoli novità e tanti colpi di scena.

Tra di loro arrivano anche i nuovi volti del programma, sia nel parterre femminile che nel parterre maschile. Kerry è stato uno di loro e si è distinto nella prima puntata del dating Show sia per un carattere risoluto, sia per uno stile particolare. Il cavaliere attira immediatamente la curiosità dell’opinionista Tina Cipollari, la quale fa notare a tutti una certa somiglianza con il leader dei Litfiba ,Piero Pelù.

Kerry è riuscito in poco tempo a far accendere su di sé i riflettori e quando gli viene data la possibilità di presentarsi al centro studio, racconta di essere un imprenditore di un’azienda edile, residente a Siena e padre di tre figli. Alle spalle un matrimonio durato ben 30 anni. Si tratta di un cavaliere con un carattere impavido, amante degli sport estremi. Decide di mettersi in gioco all’interno di UeD alla ricerca di una compagna che potesse condividere con lui la sua vita e le sue passioni.

Ma qualcosa pare non essere andato per il verso giusto. Infatti Kerry non è più presente in studio. Cosa è successo? Perché non lo si vede più? Una delle prime dame ad interessarsi al cavaliere è stata la storica Gemma Galgani. I due si erano concessi un ballo scatenato ma niente di più, in quanto l’uomo ha dichiarato a chiare note che non aveva nessun interesse per la donna.

Il sosia di Piero Pelù è sparito dagli Studi del trono over ormai da diverse settimane. Molti si sono chiesti il perché del suo addio. Ad oggi non sono arrivate dichiarazioni. Si ipotizza che nel breve periodo il cavaliere non abbia riscontrato nel parterre femminile una donna che in particolar modo rispecchiasse i suoi desideri, quindi avrebbe preferito lasciar perdere.