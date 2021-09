Le registrazioni delle prime puntate di UeD proseguono e le immancabili talpe riescono a far trapelare sempre delle informazioni in anteprima. A quanto pare, la nuova stagione promette molto bene quanto a colpi di scena e protagonisti. In particolare, ad incuriosire il pubblico è Andrea Nicole, spesso etichettata come la prima tronista transessuale del programma.

La ragazza, in ogni caso, ha sempre ribadito di aver completato il suo percorso di transizione ormai da otto anni. In prima battuta, Nicole era intimorita dalla possibilità che nessun ragazzo si presentasse a corteggiarla a causa del suo passato importante. Non è stato affatto così e sono stati molti i ragazzi che hanno sceso la scalinata di UeD per conoscerla.

In particolare, però, Andrea ha avuto modo di conoscere e fare la prima esterna con un ragazzo di nome Ciprian. Ed è stata proprio questa esterna a far nascere qualche dubbio e molti mormori intorno a questa nuova protagonista del trono classico. A rivelare questa scottante informazione è Amedeo Venza, influencer e scrittore di gossip.

Nelle sue prime apparizioni davanti al grande pubblico, Nicole si era mostrata e appariva in modo nettamente diverso rispetto a come si è rivelata poi in studio. La tronista di UeD sembrava molto timida e dolce, ma si è rivelata decisamente diversa da questa prima apparenza. La ragazza, infatti, ha dimostrato di non aver paura di tirare fuori gli artigli, mostrando un carattere davvero particolare e difficile da prendere.

A quanto pare, però, alle volte le reazioni della tronista sono un po’ eccessive tanto che si è presto ritrovata sotto accusa. Si mormora infatti che Nicole abbia trattato i corteggiatori in maniera un po’ rude, mettendoli in più di un’occasione in seria difficoltà. Sarebbe questo, dunque, il vero motivo che ha spinto molti pretendenti ad abbandonare lo studio? Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirlo.