Quest’anno UeD si è totalmente rinnovato. Già a partire dalla scorsa edizione, causa covid, era stato introdotto il nuovo format che vede trono Classico e Over uniti in un unico appuntamento. Questa novità è stata confermata in questa edizione, che però sta portando anche altre novità per lo storico dating show, che utilizza ora anche una nuova sigla.

Il motivetti tipico del programma, che ha accompagnato dame e tronisti di tutte le edizioni, è stato cambiato nel corso della stagione, stupendo il pubblico. Appena la settimana scorsa, il jingle di UeD era quello storico a cui tutti i fan erano abituati. La melodia, che oltre ad aprire il dating show, accompagnava l’ingresso dei partecipanti, era quella nata dalla mente di Agostino Penna, il compositore che ha ideato le colonne sonore delle prime edizioni del programma e ne ha curato tutti gli aspetti musicali.

Di recente, Agostino è stato uno dei protagonisti del talent Tale e Quale Show. Nonostante il pubblico fosse ormai molto affezionato a questo motivetto, ora i telespettatori dovranno fare l’orecchio a note diverse, all’ingresso di dame e cavalieri. La nuova sigla è un estratto di una scrittura del produttore e musicista Andy L. Il titolo del brano da cui è tratto il nuovo jingle è As Cool As.

UeD: le proteste

Nonostante l’indiscutibile bellezza della canzone, il pubblico non ha potuto non notare la differenza. Molti hanno addirittura protestato fermamente, chiedendo alla redazione di reinserire lo storico motivo a tutti tanto caro. Quello che, invece, rimane ancora poco chiaro è il perché di questo cambiamento in corso d’opera.

La scelta di cambiare sigla non sembra correlata alle modifiche anticovid o a quelle sul format, che sono iniziate insieme alla nuova edizione, a Settembre. Che la redazione del dating show voglia tenerci in allerta per altri stravolgimenti? Non ci resta che attendere.