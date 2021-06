Nel cast di UeD di certo non ci si può dimenticare di Pamela Barretta. La donna è stata parte del dating show per molti mesi, seguendo un percorso che si potrebbe descrivere altalenante. La su eleganza e la sua bellezza hanno fatto sì che non passasse inosservata né al pubblico né al parterre maschile.

Di recente, Pamela aveva deciso di provare di nuovo a trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi. Purtroppo, anche questo tentativo si è rivelato un buco nell’acqua per la dama e quindi, probabilmente, la rivedremo nel programma a Settembre per la prossima stagione. Ovviamente, ancora nessuna conferma a riguardo. Ma il vero motivo per cui ultimamente si sta parlando con insistenza di Pamela è il polverone nato sui suoi profili social.

Come molti dei protagonisti di UeD, anche la dama ha guadagnato, in poco tempo, un grande seguito sui social. La Barretta, come molti altri, condivide spesso sui suoi social frammenti della sua quotidianità. Qualcosa, però, che la donna ha pubblicato di recente, ha fatto senza dubbio storcere il naso agli utenti di Instagram. La pietra dello scandalo è stato uno scatto in cui Pamela si mostra in costume da bagno.

Quella foto ha scatenato migliaia di commenti negativi e di critiche aspre. In particolare, a colpire la barretta è stata l’accusa di essere volgare. L’ex protagonista di UeD ha deciso di rispondere a tono alle malelingue. Ecco alcuni estratti dello sfogo di Pamela: “Preferisco la volgarità alla cattiveria”, ha esordito.

Rivolgendosi poi ai diretti interessati la dama: “Alcune donne mi hanno scritto che sono volgare. Preferisco essere volgare all’essere cattiva, invidiosa, gelosa e frustata. Siete pieni di cattiveria e siete brutti dentro. Le vostre cattiverie non mi toccano. Fate qualcosa di utile e magari anche un bel bagno a mare che fa bene”. Insomma, Pamela non le manda certo a dire.