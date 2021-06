Nelle ultime puntate di questa edizione di UeD, spesso abbiamo visto Sara Zilli al centro dello studio a raccontare le sue vicende d’amore. La dama aveva prima chiuso tutti i suoi rapporti con Biagio Di Maro, in modo tutt’altro che pacifico e amichevole. Dopodiché, Sara sembra essere riuscita a trovare finalmente l’anima gemella con Mauro.

I due avevano affrontato lo stop estivo della trasmissione dimostrando una forte sintonia reciproca. Il loro legame sembrava indissolubile e due sembravano pronti a lasciare definitivamente il parterre del trono over. A quanto pare, però, Sara aveva gioito troppo presto. Di recente le cose tra loro due hanno smesso di funzionare, una volta affiatatissimi, hanno dovuto prendere strade diverse. Quale è il motivo di questo repentino allontanamento?

A raccontarlo è proprio Sara, che racconta che il motivo della loro brusca rottura è stata l’eccessiva gelosia dimostrata dal cavaliere. Queste le parole della dama, che rivelano quanto accaduto: “Affrontavamo in maniera diversa le difficoltà della distanza, poi sono scattati i problemi di fiducia. Sentivo Mauro geloso ed ero in difficoltà. Trovavo i suoi dubbi immotivati perché lavoro moltissimo ed è raro che abbia tempo per altro”

Poi la dama del trovo over continua: “C’è stato un po’ di tira e molla, la prima volta è stato lui a lasciarmi, perché convinto che non fossi innamorata come lui lo era di me”. L’intesa mentale che si era creata tra Sara e Mauro era decisamente forte. La dama, però, ha preferito allontanare il cavaliere per via della sua morbosa gelosia per preservare i suoi spazi.

Sara, infatti, è una donna molto indipendente e la sua carriera li occupa molto spazio e le tre grandi preoccupazioni: il suo uomo non dovrebbe aggiungersi a queste. La Zilli, quindi, afferma di essere pronta a tornare a far parte di UeD, quando il programma ti aprirà i battenti a Settembre.