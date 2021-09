Nel corso dell’ultima puntata di UeD, programma firmato Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle 14:45, è successo qualcosa di inaspettato. La redazione smaschera un tronista che viola le regole dal programma. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Joele Milan ha cercato di trasgredire alle regole.

La De Filippi è messa immediatamente al corrente e prende la decisione di allontanare il tronista. L’accusa era basata sul fatto che il ragazzo, durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, aveva proposto a quest’ultima di seguire un suo caro amico sul suo profilo Instagram, per potersi così sentire di nascosto. La corteggiatrice è raggiunta per un’intervista e in quella sede spiega cosa è successo: “Quello che avete letto è vero. Joele Milan ha abbandonato il programma e di conseguenza anche noi, tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio“.

E ancora:

“Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso da me, ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social. Voleva presentarmi questa persona. Sinceramente non ho nemmeno sentito le parole in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza ho risposto con tutt’altro. Alla redazione non ho detto nulla”.

Poi Ilaria spiega che sia lei sia Joele vengono invitati da Maria De Filippi al centro studio. “È stata mandata in onda la clip del nostro ballo, di fatto non ha cacciato via Joele ha semplicemente detto ‘dal momento in cui faccio vedere questa clip non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono. Il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te, sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?” dice.

Tanto è vero che dietro le quinte c’erano due corteggiatrici pronte ad entrare ma che alla luce di tutto ciò, hanno rifiutato. Gli opinionisti di UeD, concordano con il fatto che sia tutta una presa in giro nei confronti della redazione.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: