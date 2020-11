Alcuni opinionisti in tv hanno svelato i loro cachet e le somme da loro dichiarate sono da capogiro. I personaggi famosi in questione guadagnano davvero una grossa somma di denaro per poche ore di presenza nel piccolo schermo. Siete curiosi di sapere quanto denaro ricevono per ogni ospitata? Ecco chi incassa di più e chi di meno.

Ogni giorno, nei più disparati programmi televisivi, vediamo opinionisti in tv che con la loro energia ed i loro pensieri rendono le trasmissioni sempre più interessanti. Ma vi siete mai chiesti quanto incassano questi ultimi per poche ore di presenza in un studio? Questa volta, loro stessi hanno svelato i loro cachet lasciando tutti a bocca aperta.

Numerose sono le chiacchiere che si aggirano intorno agli opinionisti della televisione, in particolare sui loro guadagni. Questa volta a parlare in merito alla questione non sono state persone “informate” bensì i diretti interessati.

Tra i volti degli opinionisti più pagati troviamo quello di Vittorio Sgarbi, Platinette e Cristiano Malgioglio. Infatti, questi ultimi arrivano a guadagnare ben 3000 euro per una loro ospitata. Al contrario sembrano guadagnare di meno altri tre: Alessandro Meluzzi, Francesca Cipriani e Karina Cascella.

Alessandro Meluzzi ha dichiarato di guadagnare 500 euro con le reti Mediaset e 150 con la Rai. Anche la cifra di Francesca Cipriani si aggira intorno ai 500 euro e la stessa cosa vale per Karina Cascella la quale incassa all’incirca 400 euro. Tra i più retribuiti c’è Anna Falchi. La showgirl userebbe una strategia che le permetterebbe di guadagnare fino a 3000 euro. Simile a quest’ultima cifra sarebbe quella di Lory Del Santo la quale prenderebbe circa 2000 euro.

Ma perché ci sono cachet diversi? Il motivo principale sarebbe quello della popolarità dell’opinionista. Alla fama segue la capacità di rendere incalzanti le conversazioni in trasmissione. Sembrerebbe che gli opinionisti vengano pagati sulla base di questi due motivi.