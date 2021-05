Samantha Curcio è stata la prima tronista curvy di UeD. La ragazza ha occupato il suo posto sul trono del dating show nel corso di quest’anno ed ha seguito un percorso eccellente, guadagnandosi la simpatia del pubblico ed uscendo a testa alta insieme ad Alessio Cenniccola. Purtroppo, però, Samantha negli ultimi periodi si è ritrovata a dover affrontare è uno dei momenti di intensa difficoltà.

Negli ultimi giorni, infatti, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi era tornata al centro della cronaca rosa per via della diffusione di una notizia preoccupante sul suo conto. L’ex tronista, a quanto assicurato dai rumors, si sarebbe dovuta sottoporre ad un delicato intervento al cuore. La trentenne, in via ufficiale, ha rivelato che in effetti queste voci erano inesatte: ha subito un intervento, ma non al cuore, bensì alla testa.

Ecco cosa ha dichiarato: “Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto. Mi sono tolta tre cisti in testa e quindi ho tre punti”. La notizia aveva cominciato a diffondersi dopo che la stessa Samanta aveva parlato di un elettrocardiogramma a cui qualche tempo fa si era dovuta sottoporre.

“Sono nervosa, esaurita, non riesco a dormire. Ho solo bisogno di riposare per cui oggi sarò un po’ meno stupida e presente del solito, grazie per i messaggi, fa strano vedere che tanti si preoccupino per me” ha rivelato Samantha, commossa.

Poi, l’ex tronista ha nuovamente rassicurato tutti i suoi followers: “Ragazzi sto bene, è andato tutto bene. Ho solo bisogno di riposare per cui oggi sarò un po’ meno stupida e presente del solito. Grazie dei messaggi, fa strano vedere che tanti si preoccupano per me. Grazie, grazie, grazie”. Ovviamente, a supportarla in questo momento delicato c’è il suo nuovo fidanzato Alessio, conosciuto proprio tra le sedie di UeD.