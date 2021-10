La nuova stagione di UeD ha presentato al pubblico i suoi nuovi corteggiatori. L’appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle 14:45 continua a regalare innumerevoli colpi di scena. Tra i nuovi tronisti spunta anche Andrea Nicole Conte. La ragazza ha un passato difficile e travagliato. La Conte infatti ha da poco terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna.

Fonte studi UeD

La tronista si è fatta notare per la sua eleganza e la sua indiscutibile bellezza, rubando così il cuore di tutti i telespettatori. Il suo percorso è iniziato con qualche tentennamento da parte dei suoi corteggiatori per via della sua travagliata storia. Ma in poco sono arrivati i primi approcci ed è scattato anche un primo bacio con Ciprian.

Questo però suscita la gelosia degli altri corteggiatori e in particolar modo di Gabrio. Quest’ultimo, infatti, dopo aver visto la messa in onda dell’esterna tra Nicole e Ciprian decide di eliminarsi. La loro intesa non piace affatto a Gabrio e ammette che la gelosia che prova non lo fa andare avanti.

Così preferisce prendere una drastica scelta: quella di andar via. Nel frattempo, Maria De Filippi annuncia e presenta alla tronista due nuovi pretendenti arrivati in studio per corteggiarla. Uno dei due, però, è già un volto noto al pubblico. Infatti stiamo parlando di Simone Cipolloni.

Il ragazzo, come i fans ben ricorderanno, è conosciuto come ex corteggiatore di UeD di Clarissa, diventato poi successivamente anche un tentatore di Temptation Island. Simone è fortemente intenzionato a rubare il cuore di Nicole e il primo impatto con la tronista è decisamente positivo. Non ci resta che attendere i risvolti che questa nuova esterna ci darà. I fans hanno già visto in Simone colui che darà filo da torcere a Ciprian.