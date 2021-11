UeD, per il web Matteo Ranieri: “Non è adatto al ruolo del tronista”

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di UeD. Il ragazzo è noto al pubblico perché nella scorsa edizione ha partecipato nelle vesti di corteggiatore ed è divenuto poi la scelta dell’allora tronista Sophie Codegoni, attuale concorrente del GF Vip. Il ragazzo è stato convocato a sorpresa da Maria De Filippi e dalla produzione.

Fonte studi UeD

Direttamente in studio, nel bel mezzo del corso della registrazione della puntata, Maria De Filippi e la produzione hanno fatto al ragazzo la proposta di sedere sulla sedia rossa. Matteo non nasconde i suoi forti dubbi e le paure che questa nuova avventura gli riservano. Ma il ragazzo nonostante tutto decide di mettersi in gioco.

Il percorso da tronista è iniziato da pochissimo, ma già si sollevano le polemiche dal web. Secondo alcuni utenti il ragazzo non sarebbe adatto al ruolo che il dating show lo ha chiamato a rivestire. Di recente infatti sono state mandate in onda le prime due esterne di UeD, che sembrano confermare. In entrambe, si riscontra un flop colossale.

Il tronista ammette di non aver provato con nessuna delle corteggiatrici un feeling. Matteo ha qualche difficoltà anche ad ammetterlo. Il suo buon senso lo fa vivere con il timore di poter offendere la sensibilità di qualcuna. Ma le ragazze si mostrano estremamente comprensive. L’influencer esperto di gossip Amedeo Venza, esprime la sua opinione e dice: “Voglio bene a Matteo, ma secondo me è ancora presto per essere lì sul trono! Non è pronto!”.

Un altro utente commenta: “Matteo bravissimo ragazzo, ma non adatto a fare il tronista”. E ancora: “Matteo bel ragazzo.. molto genuino ma secondo me non sei pronto per fare il tronista”. Diversi commenti, ma tutti con lo stesso concetto di base. Secondo il web, a Ranieri manca la verve giusta e il polso fermo. Altri commenti: “Prevedo un trono noiosissimo…Speriamo in qualche sorpresa nel parterre femminile, perché Matteo non mi sembra proprio adatto per stare sul trono”.