UeD si trasforma in UeD Vip? Ecco tutte le novità

Ci sono delle scottanti novità nell’aria. La notizia non è ancora ufficiale, ma ci sono delle indiscrezioni che parlano di una rivoluzione, che potrebbe essere messa in atto per la prossima edizione di UeD o forse anche prima. Un curioso risvolto per il dating show della Mediaset.

Di cosa si tratta? Di un nuovo e rivoluzionario format di UeD che potrebbe vedere attori, showgirl o altri personaggi del mondo dello spettacolo, seduti sulla poltrona del trono. La notizia è data dal noto influencer e esperto di gossip Amedeo Venza, il quale annuncia che il programma di Maria De Filippi potrebbe aprire le porte al mondo dello spettacolo.

Potremmo vedere i Vip famosi nelle vesti di tronisti: “Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per il colloquio”. Queste le prime parole di Amedeo sulla questione, tramite una sua storia Instagram. Dato il declino che il programma sta subendo negli ultimi anni, la notizia appare un’ottima soluzione. Dopo la novità del trono gay, il trono curvy e quello trans, potrebbe esserci un’evoluzione.

Così, come per il GF Vip o Temptation Island Vip, iniziati come reality per gente sconosciuta e diventato poi anche un format per il mondo vip, anche UeD potrebbe subire la stessa sorte. L’idea gira da qualche giorno sui social. In effetti la novità ha già riscontrato un notevole interesse da parte del pubblico, che ha trovato l’eventuale cambiamento un’ottima idea.

Di sicuro le dinamiche che si verrebbero a creare potrebbero di certo far accrescere il seguito del programma e far ritrovare così al format, lo splendore di un tempo. La notizia non è ancora ufficiale, non ci sono state né conferme né smentite. Non ci resta che attendere maggiori informazioni, che di certo non tarderanno ad arrivare direttamente dalla redazione di Mediaset.