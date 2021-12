UeD: per Roberta Giusti arriva in studio una lettera d’addio

Alla tronista Roberta viene recapitata una lettera. Il suo corteggiatore Luca non si presenta in studio

Sono in arrivo delle anticipazioni scottanti sulle prossime puntate di UeD. Sono venute a galla diverse novità sul trono over, ma soprattutto sul trono classico. La storica dama Gemma Galgani torna in studio dopo essere finalmente guarita dal Covid.

Fonte studio UeD

Il cavaliere Diego Tavani non è presente, e sembrerebbe che la decisione di allontanarlo sia stata presa dalla stessa Maria De Filippi. La dama Ida Platano è rimasta convinta di non voler tornare dal cavaliere. Per il trono classico si passa ad Andrea Nicole. La ragazza, dopo aver trascorso una notte con Ciprian (senza aver avvisato la redazione), torna in studio mano nella mano col corteggiatore.

È stata fatta così la sua scelta. Questo gesto farà sollevare le polemiche dello studio, della padrona di casa e della stessa redazione. Una scelta inconsueta, vissuta un po’ come una mancanza di rispetto, soprattutto per il lavoro che gli autori fanno dietro le quinte del programma. Ma i riflettori si accendono sull’altra tronista, Roberta, che riceve una sorpresa inaspettata. Le viene recapitata una lettera poco gradita. Ma chi è il mittente? Presto detto, ma prima andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Si fa un passo indietro. Roberta, nelle scorse puntate, si è più volte scontrata con il suo corteggiatore Luca. Tra i due ci sono state diverse incomprensioni. Il ragazzo è convinto che Roberta dia poco valore ai suoi gesti e alle loro esterne. Una storia che si ripete da diversi incontri. Nell’ultima esterna la tronista si bacia con Samuele, e questo scatena un certo fastidio in Luca.

Roberta prova a chiarirsi con il ragazzo, ma con scarsi risultati. Ora i due sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno. Una frase detta dalla tronista, fa prendere una decisione drastica a Luca. Roberta avrebbe chiesto al corteggiatore cosa ci facesse ancora in studio. Queste le parole che il ragazzo non ha preso di buon grado, e che lo hanno portato alla decisione di non presentarsi in studio e di far recapitare alla redazione per la tronista una lettera di addio.