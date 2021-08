All’interno dello studio di UeD arrivano personaggi in grado di lasciare il segno nel cuore dei telespettatori. Sicuramente, Gemma Galgani è tra questi e insieme a lei sono passati alla storia anche alcuni suoi ex. Sicuramente, i fans sono rimasti molto affezionati ad Ennio Zingarelli.

La sua storia con la Galgani è stata carica di passione e i fans della dama avevano già iniziato a sognare un roseo futuro per la coppia. La loro relazione era nata nel corso delle prime edizioni del dating show di Maria De Filippi, ed è anche antecedente alla famosissima storia tra Gemma e Giorgio Manetti. Ennio era più grande della Galgani e anche lei lo ricorda volentieri come un uomo davvero dolce e romantico.

La loro favola d’amore sembrava non dover finire. Purtroppo, così non è stato, e come spesso accade per la dama Torinese, la fiamma col cavaliere si è spenta. Da quel momento, di Zingarelli non si sono avute più notizie. Che fine ha fatto questo amatissimo cavaliere di UeD? Ecco svelato cosa è successo dopo Gemma. Dopo che i progetti per il matrimonio sono andati in fumo, Ennio è sparito dal mondo del gossip a lungo.

Questo fino a poco fa, quando l’ex cavaliere ha rilasciato delle dichiarazioni tramite social, rispondendo alle domande dei suoi fans. Zingarelli ha rivelato che tornerebbe volentieri nel programma di UeD, ma non per corteggiare la dama Torinese. In quell’occasione aveva anche raccontato qualcosa di sé.

Ennio è rimasto, a quanto dice, una persona molto romantica e non smette di credere nel vero amore. Insomma, parrebbe proprio che il cavaliere non sia cambiato affatto negli anni. In ogni caso, Zingarelli non è più tornato in trasmissione e ai fans non rimane che immaginare un suo ipotetico ritorno in studio. Chissà che reazione avrebbe Gemma Galgani vedendolo in studio.