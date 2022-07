Novità nel trono over. Gemma Galgani potrebbe non prendere più parte al programma

Lo studio di UeD ha ormai chiuso i battenti per le vacanze estive da circa un mese. Dame e cavalieri si godono del meritato riposo dopo un anno intenso di emozioni. Eppure i fans non riescono proprio a stare lontano dai loro beniamini e cercano di sapere novità sulle loro vite private tramite i social network.

D’altro canto, sono spesso anche gli stessi volti noti del dating show a divulgare dettagli su di loro tramite Instagram- Mantenendo sempre informati i loro seguaci più accaniti. Una delle dame più conosciute e chiacchierate del trono over è senza ombra di dubbio Gemma Galgani.

La dama Torinese finisce spesso nell’occhio del ciclone soprattutto per le sue animate liti con l’opinionista del programma: Tina Cipollari. Stavolta, però, ad accendere i riflettori sulla dama è qualcosa di molto diverso.

È diventata ormai molto insistente sul web la voce secondo cui la dama Torinese, a settembre non occuperà più la sua poltrona Rossa nel parterre femminile del trono over. In molti hanno ipotizzato che il motivo potesse essere la partecipazione della donna ha reality di Alfonso Signorini: il GF vip.

La verità, però, potrebbe essere ben più interessante. Sembrerebbe, stando agli ultimi aggiornamenti, che sia probabile che la dama non torni in studio per almeno qualche mese. Il motivo di questa breve pausa sarebbe una richiesta avanzata direttamente dalla padrona di casa, Maria De Filippi.

La rivista NuovoTv rivela che stando alle ultime indiscrezioni Maria De Filippi vorrebbe assolutamente la dama Torinese nel cast de La Talpa. La nuova edizione del reality show, infatti, sarebbe stata affidata interamente a Maria e alla sua azienda Fascino.

Questa decisione nasce da due obiettivi che Maria si sarebbe prefissata. Garantirsi degli ascolti abbastanza alti inserendo nel cast persone famose. Ma non solo anche cercare di spodestare finalmente Gemma dalla poltrona rossa sulla quale sembra essersi appollaiata, rinnovando così anche il format.