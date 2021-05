Volano pesanti accuse nello studio di UeD. Stando alle testimonianze di un cospicuo gruppo di fan del dating show due dei volti iconici del programma stanno per finire in grossi guai. Al centro del mirino ci sono niente meno che Gemma Galgani e Tina Cipollari. Sembrerebbe che le famosissime liti tra loro, che da anni scuotono lo studio e attirano i fan, sarebbero in realtà tutte quante studiate a tavolino.

Il senso di queste messe in scena sarebbe quello di creare una situazione simile a quella del poliziotto buono e poliziotto cattivo. Se fosse vero, questa sarebbe stata sicuramente una mossa geniale da parte delle due donne, ma di contro anche molto scorretta. Sicuramente, l’idea delle liti assolutamente colto nel segno: entrambe le hanno guadagnato una grande visibilità.

Ma è davvero possibile che queste discussioni siano tutte quante finte? Possibile che Tina e Gemma abbiamo una mente così contorta è diabolica? Per farci un’idea possiamo ripercorrere una delle ultime discussioni avuta negli studi di UeD dalle due. Nel corso della scorsa puntata Gemma stava raccontando la sua frequentazione con Aldo.

Lei ha assicurato che i suoi sentimenti ci sono voluti da una semplice amicizia a un qualcosa di più, lui di contro sembra molto più preso dall’altra dama che sta conoscendo. Quando, alla fine del confronto, i due hanno deciso di interrompere la loro frequentazione, Tina si è intromessa bruscamente. L’opinionista hai insultato entrambi, dando il la al collega in modo che anche lui esprimesse le sue titubanze.

In effetti, questo scambio di battute al vetriolo non sembra affatto una messinscena. La lingua biforcuta di Tina Cipollari l’ha sempre portata a fare commenti pungenti e non è una novità. Non possiamo che attendere un qualche tipo di conferma o smentita dalle dirette interessate. Una cosa però è certa: se fosse vero entrambe le donne avrebbero di sicuro sbagliato mestiere.