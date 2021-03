UeD, pesanti accuse sulla neo coppia: ” Sono una montatura”

È passato poco più di un mese da quando Roberta Di Padova e Riccardo Guarnieri hanno scelto di uscire insieme da UeD. I due veterani del trono over hanno attraversato un arduo viaggio, dopo innumerevoli ripensamenti, scegliendosi a vicenda e salutando gli studi del dating show insieme.

Nonostante la loro storia sembri andare nella giusta direzione, alcuni dei vecchi compagni di viaggio della coppia non credono nella sincerità di Roberta e Ricardo, quindi hanno mosso aspre accuse. Dopo tanti anni di separazione, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono ritrovati nel parterre maschile e femminile del programma di Maria De Filippi.

Prima che il cavaliere scegliesse di continuare lontano dalle telecamere la storia con Ida Platano, con cui ha avuto una travagliata relazione, Roberta aveva palesato sentimenti seri per Guarnieri, quindi non sorprende che questi sentimenti siano tornati a galla. Nonostante la sua esitazione, Ricardo ha deciso di uscire di nuovo con Roberta, ma a causa della sua personalità forte, la frequentazione è stata a un punto morto per diverse settimane.

Tra dubbio e complicità, i due hanno fatto una scelta molto romantica e si sono allontanati dal salotto del dating show per viversi appieno. Questa nuova storia ha fatto appassionare il pubblico del dating show di Canale5. Riccardo e Roberta sono molto tranquilli, ma non tutti sono convinti dal loro amore. Alcuni ex partecipanti UeD, infatti, hanno discusso dettagliatamente della coppia nel corso di una diretta su Instagram. Hanno dimostrato di avere molti dubbi sulla credibilità della relazione. Parliamo di Moreno Napoli, che ha confessato: “Sono una montatura, io non l’ho seguito ma per sentito dire lui é arrivato lì e già la conosceva e poi escono insieme. Io non vedo nulla di genuino per quello che ho sentito”.

Nel corso della stessa diretta c’è stato anche un intervento da parte si Massimo Avolio e Sara Sottile, che hanno fatto delle ipotesi. Secondo loro la Di Padua e Riccardo hanno intenzione di sfondare a Temptation Island. “Ha fatto due volte Uomini e Donne, quindi sicuramente non avrà problemi nel fare di nuovo Temptation Island”, queste le parole di Sara.