UeD è uno dei format di Mediaset di maggiore successo. Il dating show regala uno spaccato fedele della nostra società e pone il focus sui sentimenti. In particolare quelli dei più giovani ma non solamente . Il trono Over infatti ha aperto una finestra su la vita sentimentale delle persone più adulte, in un susseguirsi di emozioni che hanno accattivato fortemente il pubblico.

Ovviamente, non tutti apprezzano questo tipo di televisione e anzi spesso sono state molte anche le critiche. Nonostante i detrattori però alcuni dei protagonisti di questo programma firmato Mediaset sono riusciti a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Sono diventati delle presenze fisse ormai decenni. Il programma sarebbe completamente snaturato senza la presenza di Tina Cipollari o di Gianni Sperti o della stessa Maria De Filippi, volti iconici nel salotto di UeD.

È probabile però che i fan dovranno rassegnarsi ad una triste notizia che riguarda proprio uno di questi protagonisti del programma. Come ogni anno, anche questa edizione si avvicina alle consuete vacanze estive. In questo periodo il programma subisce una piccola battuta d’arresto. Lascia spazio così a Temptation Island, che in buona sostanza è diventato la versione estiva del dating show.

Ovviamente, finita l’estate, Maria tornerà nelle case degli italiani con la consueta programmazione a cui tutti siamo abituati. Questa però potrebbe essere una fine di stagione abbastanza particolare. E’ da tempo che rumors insistenti vociferano di un abbandono da parte dell’ amata conduttrice Maria De Filippi a Mediaset. Possibile che Queen Mary decida di trasferirsi davvero nella Rai? Questo significherebbe che l’amatissimo dating show di cui la De Filippi è un volto iconico potrebbe essere affidato ad un’altra presentatrice.

I fan sono increduli: sembra davvero impensabile continuare con il programma senza la sua ideatrice. Appare anche abbastanza difficile che in appena quattro mesi si riesca a trovare una conduttrice che sia all’altezza di continuare il lavoro della Regina della Mediaset. Insomma, i dubbi sono tanti e non ci resta che attendere per sapere la verità.