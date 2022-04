Delusione per Pinuccia. La dama vuole andare via e abbandonare il programma

UeD apre la puntata con il trono Over, che mantiene sempre alta l’attenzione del pubblico. Si parte con la storia di Bruno e Pinuccia: mentre va in onda una clip, la dama si alza e lascia il centro studio per accomodarsi sulla sua solita sedia scoppiando in lacrime.

Maria De Filippi blocca il filmato, per capire cosa stesse succedendo, ma la donna a quel punto si dirige verso l’uscita dichiarando di voler abbandonare il programma. A raggiungere e consolare la dama ci pensa Alessandro, che le corre dietro e dopo averle parlato la convince anche a rientrare in studio.

L’intervento di Tina Cipollari non si è lasciato attendere. L’opinionista non ha mai avuto un buon rapporto con la signora Pinuccia. Anche in questo caso, l’attacca: “Una reazione ritardataria. Vorrei capire perché ci è rimasta male visto che con Bruno non è successo niente”.

La donna in quel momento spiega di esserci rimasta male per le parole di Bruno. Cosi viene chiesto al diretto interessato maggiori spiegazioni. Il cavaliere confida di aver capito di non essere più interessato a Pinuccia: “Ho capito che non è compatibile”, spiega l’uomo.

Bruno ha ammesso di non provare nulla. “Non è scattato niente”, ha esordito, e poi ha aggiunto “Siamo come fratello e sorella”, ribadisce il cavaliere del trono over.

Ma non solo, l’uomo chiede inoltre alla signora Vincenza di ricominciare la loro frequentazione. In un primo momento Pinuccia sembra accettare la scelta di Bruno e commenta così: “È lui che deve decidere, al cuore non si comanda”.

Ma un attimo dopo la signora, dinanzi alle parole dell’uomo, scoppia nuovamente in lacrime. Il tutto lascia il diretto interessato di malumore: magari ci sarà un ripensamento da parte di Bruno. Non ci resta che attendere i risvolti della prossima puntata.