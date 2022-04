Di nuovo vicini a UeD Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Tra loro pare sia tornata una bella intesa ma questa cosa fa perdere le staffe all’opinionista Tina Cipollari. Ma non solo, la dama viene anche messa in guardia da un altro cavaliere: Armando Incarnato.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Mentre Ida e Riccardo si avvicinano, ballano e parlano, Tina Cipollari perde la pazienza: “Ci avete fatto due pa**e così per anni”.

Secondo l’opinionista nessuno dei due è sincero. Si nasconde una verità che forse neanche loro vogliono ammettere a se stessi. Di tutt’altra idea è Gianni Sperti, che fa evidentemente il tifo per la coppia.

Ma a non avere le idee chiare sulla vicenda è anche Armando che, così come ai vecchi tempi, si scontra in un botta e risposta con Guarnieri. Al termine del confronto, Incarnato mette in guardia la dama e la esorta a stare attenta e non credere alle parole del suo ex.

“Apri gli occhi perché non ti perdonerà mai. Lui ti rinfaccerà anche le cose avvenute dieci anni fa”. Tina è convinta che la dama sia ancora innamorata di Riccardo e che stia aspettando solo il momento opportuno.

Maria De Filippi manda in onda un video nel quale si vede chiaramente una conversazione tra Ida e Riccardo, condita di sguardi complici e sorrisi. La Cipollari perde le staffe e inveisce dicendo.

“Una pagliacciata. È una cosa orrenda. Io devo capire il tuo scopo. Se vi piacete ancora, se è rinato questo amore, perché prendi in giro Gloria mentre lei (Ida) sta lì a guardarti come la fatina di Pinocchio, è una vera pagliacciata”. Il cavaliere tenta di difendersi dalle accuse ma con scarsi risultati. Non ci resta che attendere il corso degli eventi e capire come andrà a finire.