Nell’ultima puntata di UeD abbiamo ritrovato protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lo show si apre con i riflettori puntati sul trono over. Dopo vari confronti e discussioni, al centro studio nel momento del ballo il cavaliere Guarnieri fa la richiesta di poter ballare con Ida.

In due sono molto vicini e sollevano così le polemiche e le chiacchiere dello studio. La loro passata storia d’amore era nata proprio sotto i riflettori di UeD. Una relazione purtroppo finita male e, ad oggi, si ritrovano entrambi nello stesso studio in cerca delle rispettive anime gemelle.

Ma qualcosa pare sia rimasto irrisolto tra i due ex innamorati, tanto da spingere il cavaliere a voler ballare con la dama per avere un ulteriore chiarimento. Ma sono molti quelli che ritengono che il loro riavvicinamento sia dettato da tutt’altro che una voglia di chiarirsi: in verità, per molti, che una piccola fiamma si stia riaccendendo.

Come precedentemente detto, Ida e Riccardo si ritrovano faccia a faccia nello stesso studio che li aveva fatti conoscere. Ad oggi pare abbiamo riacquistato un legame particolare. Lo si capisce al momento del ballo, avvenuto nell’ultima puntata.

A prendere la parola per primo è Gianni Sperti, il quale è ormai convinto che si sia riacceso l’interesse: “Li ho visti, sorridevano con gli occhi tutti e due, bellissimo vederli insieme, vicini”. Tina Cipollari non è dello stesso parere e come al solito attacca la dama accusandola di essere incoerente: “Mi viene da ridere, dieci giorni fa era innamorata di Alessandro, sei molto affidabile”.

Non si fa attendere la risposta della Platano, che a tali accuse ribatte così: “Vuoi mettere a livello Riccardo con Alessandro? Ma che fastidio ti da se io parlo con Riccardo, se rido con Riccardo? Sarò incoerente per te. Io so come sto”.

Il tutto è partito da una domanda che Maria De Filippi aveva fatto al cavaliere Riccardo. Nel momento del ballo, domanda all’uomo quale fosse la dama scelta e lui risponde Ida, per poi chiarire: “Mi piacerebbe chiacchierare insieme a lei come una volta, penso sia normale dopo quello che c’è stato tra noi”.