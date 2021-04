UeD: presentati nuovi interessanti volti per il Trono Over

Nel salotto di UeD si susseguono sempre nuove storie e risvolti incredibili. Finalmente, nel dating show hanno fatto il loro ingresso volti nuovi, pronti a partecipare al Trono Over. Vediamo meglio e insieme di chi si tratta, capiamo meglio le loro abitudini e le loro intenzioni nel dating show di Canale5, insomma, facciamo un bignami della situazione attuale nei parterre maschile e femminile nello studio di Maria De Filippi.

Chi sono i nuovi protagonisti alla ricerca dell’amore vero. Da tempo, chi prende parte al Trono Classico e Over condivide lo stesso appuntamento in una versione mista, che sembra convincere il pubblico del dating show di Canale5. Nello stesso studio, i tronisti cercano l’amore della loro vita. Mentre le dame e i cavalieri continuano conoscersi e frequentarsi sia davanti che fuori dall’inquadratura dalle telecamere. Cerchiamo di capire meglio chi sono i nuovi ospiti della trasmissione di Maria De Filippi.

Tra i cavalieri che sono arrivati c’è Aldo Farella, 69 anni, attualmente residente a Torre Del Greco, in provincia di Napoli. Aldo è un allegro ex banchiere, con buoni principi etici e ama viaggiare e visitare i musei. Aldo e Gemma si frequentano, suscitando forti perplessità da parte di Tina Cipollari. L’opinionista non è convinta e non crede nelle buone intenzioni del pretendente di Torino.

Nel parterre degli uomini c’è anche un simpatico signore salernitano, Amodio Curci, e Alessio Fintano, 54 anni, che si descrive giocondo quando suscettibile. Tra i nuovi arrivi c’è Andrea Corrà, funzionario altoatesino e lo sportivo Domenico Cataldo.

Nel parterre femminile di UeD splende invece la bellissima Chiara Ingrosso, madre single di Lecce, che lavora come capogruppo nel reparto telecomunicazioni. Insieme a lei Cristiana Pirini, radiosa e sportiva, e ancora la donna di Livorno Francesca Babini e Sara Zilli. Questa signora ha una passione infinita per la danza ed è una informatrice farmaceutica.