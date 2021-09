Le registrazioni di UeD continuano e il pubblico è in fermento. Mentre cresce la curiosità intorno all’attesissima prima puntata prevista per il 13 settembre, i fans più impazienti non possono che accontentarsi di sapere quello che gli interessa dalle anticipazioni. Sono molte le novità di questa edizione, che fanno discutere il pubblico.

Per fortuna, la talpa del programma riesce a far trapelare interessanti informazioni su quello che è già successo nello studio di Maria De Filippi. A quanto pare, il trono classico preannuncia grandi emozioni già dalle prime puntate. I protagonisti del dating show della Mediaset, infatti, sembrano aver già trovato una notevole affinità, sia tra loro che con le telecamere.

Insomma, tutti hanno già trovato la loro comfort zone nello studio del programma e sono già iniziate le prime interazioni. I nuovi tronisti della versione classica di UeD, sono Matteo Fioravanti e Joele Milan. I due hanno iniziato a conoscere le corteggiatrici arrivate in studio per loro e hanno già fatto qualche esterna.

Purtroppo, però, entrambi si sono interessati alla stessa ragazza, che ha deciso di provare a conoscere tutti e due. Questo ha fatto si che Matteo facesse un passo indietro. Il ragazzo si dice abbastanza seccato dall’accaduto. Le scelte della corteggiatrice hanno fatto riconsiderare a Matteo quanto fatto fino a quel momento.

Ovviamente, il tronista non ha potuto fare a meno di mostrare il suo disappunto al centro dello studio. Il Tronista, rivolgendosi direttamente alla ragazza Fioravanti, senza mezzi termini, ha spiegato che fa fatica a dare fiducia ad una persona che non ha problemi nell’uscire con due ragazzi contemporaneamente. E pare sia proprio quello che sta accadendo. Queste importanti considerazioni lo hanno portato a prendere la decisione di interrompere la frequentazione con la corteggiatrice una volta per tutte. Insomma, per Matteo è arrivata la prima delusione del percorso all’interno di UeD e probabilmente non sarà l’ultima.