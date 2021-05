UeD: quanto guadagnano i corteggiatori? Ecco la verità

UeD, il dating show più seguito in Italia, tempo immemore continua ad appassionare gli spettatori da casa con le intricate vicende dei suoi protagonisti. Proprio il grande successo del programma di Maria De Filippi fa sì che qualunque informazione che riguardi il cast diventi un motivo di gossip e polemica.

D’altro canto il format campione gli ascolti della Mediaset è diventato un punto di riferimento nella tv italiana. La curiosità dei fan è più che legittima. I ruoli importanti del programma, come quello di tronista o dei corteggiatori, fanno venire l’acquolina in gola a chiunque brami la fama. Proprio per questo motivo sono in tantissimi quelli che tentano di entrare a far parte di UeD.

Ma sicuramente la voglia di fama non è l’unico motivo che spinge tante persone ad avvicinarsi al programma nel tentativo di farne parte. Il cast percepisce un cachet invidiabile, e questo sicuramente un incentivo. Ma a quanto ammonta lo “stipendio” dei corteggiatori? Questa in effetti è una domanda ricorrente per tutti quanti quelli che da tempo seguono il programma e ne sono appassionati.

Sono state date molte risposte a questo interrogativo, alcune rispondenti a verità, altre meno. Finalmente è rivelato, in maniera affidabile e sicura, quanto dame e cavalieri, corteggiatori e corteggiatrici ricevano per ogni puntata. Per chi partecipa al programma nel tentativo di trovare l’amore della sua vita, non è previsto un pagamento vero e proprio.

Eppure, queste persone ricevono una serie di indennizzi ed i rimborsi per tutti quanti quei costi che sono legati agli spostamenti o a qualunque altro tipo di esigenza di produzione. Non bisogna dimenticare però, che chi prende parte a UeD ottiene una notorietà non indifferente. Molti degli ex protagonisti del dating show, proprio grazie al programma, sono riuscita a diventare influencer e a farne una professione molto remunerativa.