UeD: quanto guadagnano i tronisti del programma? Ecco alcune indicazioni

UeD è ormai un’appuntamento fisso nelle case di molti italiani. Il trono over e il trono classico da anni tengono banco su una grossa fetta del pomeridiano della Mediaset. Si da la possibilità a persone di ogni età di conoscere l’anima gemella. Una conoscenza che poi, il più delle volte, sfocia in vere e proprie storie d’amore.

Fonte studi UeD

Lo show regala forti emozioni: coppie che nascono, divergenze, litigi, confronti, sono questi gli ingredienti vincenti della trasmissione. Si è unificato l’appuntamento del trono classico e quello del trono over, aumentando così inevitabilmente il numero dei suoi protagonisti. Ma una domanda ormai ricorrente trai fans è: quanto guadagnano i partecipanti? In primis, i presenti in studio ci guadagnano in popolarità.

La loro fama permette loro così di poter ricavare un guadagno anche tramite l’attività da influencer. Anche se, in verità, i corteggiatori e i tronisti, per tutto il percorso all’interno dello studio di UeD, non si possono concedere il lusso di sponsorizzare nessun tipo di articolo o attività social.

Ma i guadagni che arrivano da queste attività, terminato il ruolo da tronista, oscillano tra i tremila e i cinquemila euro, a seconda della loro popolarità. Usciti dal programma, a quanto pare, le coppie arrivano a dei guadagni esorbitanti. Anche le ospitate hanno le loro belle cifre da capogiro. Mediaset non paga né i singoli tronisti né i corteggiatori per la loro presenza in puntata, ma copre i costi degli spostamenti sia in treno che in aereo e offre anche pranzi e cene.

Un generoso rimborso spese, insomma. Quindi, tirando le somme, il dating show di Maria De Filippi di Canale cinque è senza ombra di dubbio un’importantissima vetrina. Una sorta di trampolino di lancio, senza dover investire assolutamente niente. Si mette in cantiere la possibilità molto elevata di poter guadagnare un’ingente somma di denaro.