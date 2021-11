Una terribile notizia è arrivata a scuotere il trono over di UeD. Una delle più amate protagoniste del dating show di canale 5 firmato da Maria De Filippi, si trova oggi a dover affrontare un male che purtroppo gli italiani ben conoscono. Parliamo del covid 19, che ha già colpito moltissimi italiani ed è la causa della pandemia mondiali che oggi ci troviamo ad affrontare.

Fonte studi UeD

Ad essere stata contagiata e niente meno che una delle dame più amate del parterre femminile: Gemma Galgani. La dama turinese è risultata positiva al covid. Questo, ovviamente, li ha impedito di prendere parte alle registrazioni che si sono tenute sabato 13 novembre.

Ma la malattia non è in grado di arrestare la mitica Galgani, che, nonostante il covid che la costringa ad un’assenza fisica, continua ad essere in trasmissione grazie ad un collegamento da remoto. Attualmente la 71enne è bloccata in casa per trascorrere la quarantena prevista dai protocolli sanitari approvati per contrastare la diffusione di questa terribile malattia.

La buona notizia, stando a quanto rivelato dalle indiscrezioni diffuse sul web, è che le condizioni di salute di Gemma siano stabili e tutt’altro che allarmanti. Fortunatamente la dama di Torino, nonostante la sua età, sembra stare bene e non aver presentato i sintomi più gravi della malattia. Quanto, invece, alle vicende degli altri protagonisti del trono over, pare che nella scorsa registrazione Ida Platano sia tornata al centro delle discussioni.

La da ma avrebbe deciso di non perdonare Diego, nonostante i tentativi del cavaliere di chiedere scusa attraverso te regali. Ida, però, sembra preferire ballare con Armando Incarnato, nonostante le incomprensioni in cui i due siano incappati in passato. Non ci resta che attendere che Gemma stia meglio e che le nuove puntate vengano messi in onda.