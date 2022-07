La scorsa edizione di UeD è terminata da appena un mese e dame e cavalieri, così come gli opinionisti, si godono una meritata vacanza in vista del rientro in grande stile che ci sarà a settembre. Lo stesso, però, certamente non vale per la padrona di casa Maria De Filippi né per la produzione del programma.

Questi capi saldi del dating show attualmente si stanno dando da fare per formare il cast della nuova stagione. La curiosità del pubblico è alle stelle, tutti sono già impazienti di conoscere le identità dei nuovi protagonisti e le sorprese della prossima stagione. Proprio per questo l’attenzione è tutta concentrata sui profili social della stessa Maria e dei suoi autori.

Una delle autrici più conosciute del programma è Raffaella Mennoia, che affianca la De Filippi nella produzione da ormai diverso tempo. Ed è proprio dal profilo di Raffaella che parte l’allarme per tutti quanti fans del dating show.

La donna aveva accennato nelle sue Instagram stories a della “gente disonesta” e in molti hanno pensato che si riferisse ad alcuni dei protagonisti del programma. La frecciata, secondo alcuni utenti del web, sarebbe stata diretta alle coppie che nell’ultimo periodo hanno annunciato di essersi lasciate.

Per quanto riguarda il trono classico, si tratta di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, che hanno deciso di separarsi dopo ben sei anni di relazione. Da ultimo, altri due protagonisti del trono classico che hanno deciso di lasciarsi sono Valeria Cardone e Matteo Ranieri, che hanno comunicato questa scelta ai followers dopo appena un mese e mezzo passato insieme.

In molti hanno pensato che la Mennoia si riferisse proprio a questi due ultimi ex protagonisti del programma. Per via del modo singolare che hanno adottato per gestire il loro rapporto.

Ma la diretta interessata ha voluto fare chiarezza, rivelando che: “In riferimento al mio ultimo post, non vorrei deludere, ma non c’entra nulla UeD”. Si tratta, quindi, di nulla più che un malinteso.