UeD: Riccardo al settimo cielo per la sua nuova corteggiatrice. Si scatena la furia di Roberta

Arriva in studio una giovanissima pretendente per Riccardo che fa perdere le staffe a Roberta Di Padua

A UeD arriva una nuova pretendente in studio per Riccardo Gurnieri che fa rimanere tutto il parterre maschile a bocca aperta. La donna si chiama Annabella, di origine Campana. Tra gli uomini è presente una sua vecchia conoscenza: Armando Incarnato. La loro è solo un’amicizia nata grazie a vari incontri durante eventi importanti a Napoli.

La dama dichiara interesse per il cavaliere Riccardo, ma la sorpresa arriva quando comunica a tutti la sua età. Annabella ha un fisico prorompente ed è in maniera indiscussa una bellissima ragazza. Il suo aspetto estetico lascia tutti incantati. Ha deciso di mettersi alla prova e, dopo la fine della relazione di Guarnieri con Ida Platano, la ragazza ha deciso di farsi coraggio e di presentarsi a UeD per dichiararsi.

La giovane ha soli 26 anni, ma il tutto, data la sua evidente bellezza non rappresenta affatto un problema per il cavaliere. Infatti l’espressione di stupore che ha Riccardo da già tutte le risposte del caso. L’opinionista Gianni Sperti non si lascia sfuggire l’occasione per attaccare e, in merito, dichiara: “Non riesco a capire, non ha logica“. Ora cosa succederà con Roberta di Padua? Il cavaliere, quando è tornato nel programma, aveva chiesto alla Di Padua una seconda possibilità.

Roberta, però, ha i suoi timori: in fin dei conti il cavaliere l’ha delusa più volte. A quanto sembra le pure sono ben fondate, dato che ad oggi, sedute di fronte al cavaliere ci sono ben altre due dame. Brunilde e la nuova e bellissima Annabella. Tutto ciò porta Roberta Di Padua a dichiarare che, secondo lei, Guarnieri non prova nessun interesse nei suoi confronti, altrimenti avrebbe riscontrato atteggiamenti ben diversi da quelli assunti dal cavaliere. Riccardo, dal canto suo, sembra molto propenso e contento ad aprire la conoscenza con altre dame.

L’ingresso della giovanissima 26enne campana ha di sicuro destabilizzato gli equilibri dello studio, portando una ventata di freschezza nel parterre femminile. Riccardo è stato molto felice della sorpresa appena giunta. Cosa succederà? Non ci resta che attendere le riprese delle puntate di UeD dopo le feste di Natale e sapere dai diretti interessati le novità che ci sono.