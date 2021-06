UeD sarà anche andato in vacanza per l’estate, ma quello che non va mai in vacanza è il mondo del gossip. I volti del dating show di Maria De Filippi attirano sempre numerose polemiche attorno a sé. Nell’edizione di quest’anno, una delle dame più chiacchierate del Trono Over è stata di certo Roberta Di Padua.

La dama, oltre alla rottura con Riccardo Guarnieri, ha dovuto anche fare i conti con le rivelazioni di lui, che hanno minato la sua reputazione. L’influencer Deinara Marzano ha puntato nuovamente i riflettori sull’ex coppia. La scrittrice di gossip ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto del Guarnieri, che si gode spensierato la compagnia di una donna. L’identità di questa misteriosa accompagnatrice è ancora ignota.

Deinara, però, si è già lasciata andare alle prime congetture: “Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”. Una stoccata a tutti gli effetti questa della Marzano, nei confronti di Riccardo. Queste voci sul conto dell’ex cavaliere, ovviamente, non sono passate inosservate. Roberta, venuta a conoscenza di questi rumors, ha deciso di commentare l’accaduto dicendo: “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori!”.

Insomma, Riccardo è riuscito ad alzare un polverone mediatico e a restarne quasi illeso. Quella che ha pagato il prezzo più caro da questa rottura è stata senza dubbio Roberta. Dopo le accuse di Riccardo, secondo il quale tra lui e Roberta ci sarebbe stato un accordo per restare più a lungo a UeD, l’ex dama si è ritrovata in una posizione molto difficile. Roberta Di Padua, al magazine ufficiale del dating show, ha rivelato come questa situazione le abbia causato molte sofferenze.

Queste le sue parole: “La frase che mi ha fatto più male è stata: ‘Hai preso in giro tutti’. Questo perché per tre anni sono stata trasparente, sia con il pubblico che con la redazione. Non ho mai omesso nulla, soprattutto con la redazione di Uomini e Donne sono stata sempre limpida. Ho fatto delle scelte che a volte sono andate contro il parere del pubblico, proprio per essere sincera e fedele a me stessa, quindi sentirmi dire di aver preso in giro le persone mi ha ferita”.