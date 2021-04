Festa di fidanzamento con sorpresa inaspettata: la suocera scopre che la nuora è sua figlia

La mamma scopre che la sua futura nuora è in realtà la figlia persa in gioventù

Una storia a lieto fine e che ha lasciato tutti senza fiato quella che stiamo per raccontare. I fatti si svolgono in Cina dove una giovane coppia ha deciso di celebrare il loro amore con una festa di fidanzamento. Proprio durante lo svolgersi della festa, però, accade quello che possiamo considerare l’impossibile.

Scoprire che la futura nuora in realtà la figlia persa in gioventù. Questo è quello che è successo ad una donna in Cina durante lo svolgimento della festa di fidanzamento tra il figlio della donna in questione e la sua futura nuora. Durante il lieto evento la scoperta ha lasciato tutti senza parole.

I festeggiamenti si sono tenuti nella città di Suzhou il 31 marzo. Nel bel mezzo della festa la mamma del promesso sposo ha scoperto che la sua futura nuora aveva sulla mano una voglia identica alla figlia persa da piccola e mai più ritrovata. A quel punto, piena di dubbi, la donna si è avvicinata ai genitori della ragazza per saperne di più riguardo la giovane.

Alla domanda della donna, i signori hanno risposto di aver adottato la ragazza circa 20 anni fa. La risposta dei due genitori è tardata ad arrivare e i due hanno ammesso di aver adottato la giovane dopo non poche esitazioni riguardo la rivelazione del loro segreto.

Il lieto fine della festa di fidanzamento che si è svolta in Cina

Dopo la scoperta della verità la sposa non ha potuto fare a meno di abbracciare la sua mamma naturale, momento descritto dalla giovane come il più felice ed emozionante della sua vita.

Tuttavia, però, dopo la scoperta della verità è salita la preoccupazione riguardo lo svolgimento delle nozze tra i due giovani. I due, infatti, hanno sospettato di essere consanguinei. Ma la storia, però, ha un lieto fine. Anche il figlio della donna, stando a quanto dichiarato, è stato adottato dopo che lei aveva perso ogni speranza di ritrovare la figlia biologica.