Protagonista al centro studio anche di questa nuova puntata di UeD è ancora lui: Riccardo Guarnieri. Il cavaliere ha da poco fatto il suo rientro in studio. Come tutti ben ricorderanno, nel Dating show di Maria De Filippi, tra Guarnieri e Ida Platano nacque un amore.

I due abbandonarono il programma insieme per viversi i loro sentimenti lontano dalle telecamere. Ma la loro frequentazione ebbe vita breve per via delle incomprensioni che quotidianamente dovevano affrontare l’uno nei confronti dell’altro.

Il rientro del Cavaliere nello studio ha risvegliato nella dama Ida un certo interesse. La donna appare felice ed emozionata. Ma questo entusiasmo dura ben poco, dato che Riccardo sta già frequentando un’altra donna. Con lei è scattato già un bacio e come da loro stessi raccontato, anche un momento di intensa passione, avvenuto in albergo.

La dama in questione è Gloria, che è tornata protagonista a UeD grazie all’interesse che Guarnieri ha mostrato nei suoi confronti. La donna in passato era stata al centro dei riflettori nel Dating Show per via di una sua frequentazione: un altro storico volto del parterre maschile Armando Incarnato.

Oggi si ritrova al centro studio per parlare di una notte trascorsa in camera d’albergo con Riccardo. I due rivelano che tra di loro è scattato un bacio ma anche un attimo di passione.

Una frequentazione che però è già giunta al capolinea ,dato che il cavaliere ha deciso di porvi fine. L’uomo rivela di avere solo un’attrazione fisica, che però non ha scatenato in lui ulteriori interessi.

Dopo questa comunicazione Guarnieri chiede a Maria De Filippi di poter ballare con Ida Platano. Dinanzi alla perplessità degli opinionisti, il cavaliere confida che la sua richiesta è dettata dalla voglia di un ulteriore chiarimento con la sua ex fidanzata. Ida si dimostra onorata ed entusiasta e accetta volentieri.