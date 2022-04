Riccardo Guarnieri esce in esterna con Gloria. Tra di loro scatta il bacio

La puntata di UeD ha visto protagonista al centro studio Riccardo Guarnieri, che dopo il suo ritorno in studio è già rientrato nel vivo del programma. Infatti, il cavaliere è già uscito in esterna con una dama.

Un rientro in grande stile, visto che tra i due è già scattato il primo bacio. A raccontare la loro frequentazione seduto sulle sedie rosse è Riccardo, che però non è solo. Infatti, oltre lui e alla sua dama c’è anche Ida Platano e il suo cavaliere Ilie.

Un intreccio pronto ad esplodere. Guarnieri racconta che con Gloria c’è un grande trasporto fisico, tanto da far scattare il bacio. Ida invece, dal canto suo, rivela che con Ilie c’è trasporto mentale, ma ancora non è scattato nulla di fisico. Le due coppie non sono sole.

Si aggiungono altre sedie rosse e un altro ex della Platano si siede per raccontare la sua frequentazione con la nuova dama, anche in questo caso coronata da un bacio. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza, che però decide di porre fine alla sua storia perché poco coinvolto.

Ma torniamo a Riccardo, il quale è tornato per rimettersi in gioco e lo fa sin da subito uscendo con Gloria. Tra loro ci sono state due esterne molto travolgenti. Al termine della seconda uscita è scattato il fatidico bacio, in camera d’albergo di lui.

Interviene a gamba tesa Armando Incarnato, che accusa la dama di essere interessata alla popolarità e al personaggio di Guarnieri piuttosto che ad una storia d’amore. Ida è molto attenta al racconto della storia che sta nascendo tra il suo ex e la nuova dama.

Maria De Filippi chiede alla Platano un parere su ciò che sta ascoltando e la donna timidamente risponde che aveva già percepito l’interesse di Riccardo per Gloria sin dal suo ingresso. Una confidenza che ha tutta l’impressione di celare una punta di rammarico.