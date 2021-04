UeD: Riccardo Guarnieri e Roberta si sono lasciati. I fan notano una strana coincidenza con la scelta di Ida Platano

Come sempre, UeD non smette mai di stupire con i suoi eventi inaspettati e intricati. A quanto pare Ida Platano, da poco rientrata nel dating show di Maria De Filippi, sta per essere catapultata di nuovo a due anni fa, nello studio di UeD insieme a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Eh sì, perché pare proprio che la coppia sia scoppiata ad appena un mese dalla scelta. Una relazione lampo per la dama e il cavaliere storici del parterre femminile e maschile del dating show.

In realtà, però, gli indizi che puntano in quella direzione sono più di uno. In primo luogo, tutti gli scatti che Riccardo e Roberta Di Padua avevano fatto insieme e pubblicati sono stati archiviati dal profilo di lei e non sono più visibili. Per di più, entrambi hanno smesso di postare storie Instagram insieme a dediche. Certo, nessuna di queste voci è stata confermata, quindi per ora si tratta solo di una lunga serie di ipotesi.

Né Roberta né Riccardo hanno proferito parola al riguardo: nessuno ha fatto commenti, solo un lungo silenzio stampa. Certo, sarebbe davvero la relazione più corta della storia di UeD se i rumors venissero confermati. Questo, in effetti, è il dettaglio che rende la storia ancora più misteriosa.

In particolare, i fans del dating show, sono colpiti da una coincidenza: proprio in questa settimana, Ida Platano (ex storica del Guarnieri) è rientrata nel programma. La dama si era presa un periodo di pausa prima di tornare nel parterre femminile, ma ora sembra di nuovo pronta e convinta a cercare l’amore.

Guarnieri e Ida sembrano essersi susseguiti in una specie di staffetta perfettamente sincronizzata. I telespettatori non possono fare a meno di chiedersi: l’ex cavaliere rientrerà in trasmissione, per coincidenza, quando Ida ne sarà uscita di nuovo? La storia con Roberta era davvero seria come sembrava? Non ci resta che aspettare.