UeD, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: strane voci su una presunta crisi

Quando una nuova coppia abbandona il salotto di UeD c’è una sola domanda che assilla i telespettatori: questa unione durerà? E di certo l’unione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua non sfugge a questo interrogativo. A quanto pare il pubblico non dovrà attendere molto per avere la sua risposta.

Negli ultimi tempi, infatti, sono venuti fuori degli indizi che lasciano presagire che la loro storia d’amore sia già giunta al termine. Certo, nel corso della loro conoscenza Riccardo e Roberta hanno trovato tutti i modi per mettersi in mostra. In effetti, dopo la separazione dalla sua ex Ida Platano, il Guarnieri non ha avuto la strada spianata. La relazione con la nuova dama è stata complicata e tumultuosa fin dal principio. Le discussione tra i due a UeD erano all’ordine del giorno ed era evidente come entrambi avessero difficoltà ad esprimere i propri sentimenti.

Dopo l’uscita dei due dal programma di UeD, la nuova coppia non ha perso tempo e si è subito mostrata felice e sorridente sui social, in particolare Instagram. Ma proprio ora che i fan si erano convinti della durevolezza della loro relazione e della solidità dei loro sentimenti, i contenuti pubblicati e condivisi dai due suo social si sono ridotti sensibilmente. È ormai diverso tempo che non compaiono foto dei due innamorati (almeno, non insieme).

Riccardo sembra aver abbandonato i social del tutto, mentre Roberta si mostra spesso in compagnia di suo figlio. I fans, ovviamente, hanno subito pensato al peggio. ma Roberta e Ricardo si sono davvero lasciati?

UeD: le varie ipotesi

A sostenere questa ipotesi è il settimanale digitale KontroKultura, che rende pubblica anche l’opinione di Deianira Marzano, nota influencer e scrittrice di gossip.

La sua opinione è stata veicolata tramite Instagram stories, dove si può leggere. “Ma Roberta e Riccardo si saranno già lasciati” esordisce la Marzano, riferendosi alla storia lampo con Ida. Poi aggiunge: “Se così fosse dopo quello che gli disse in una puntata lei, non oso immaginare cosa dirà prossimamente”.