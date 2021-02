UeD: Riccardo Guarnieri esplode di gelosia e lascia lo studio

Il Trono Over di UeD riserva grandissime sorprese. Due dei protagonisti più amati in questa edizione sono Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due si conoscono da molto tempo, infatti Guarnieri, nella sua prima partecipazione al dating show, aveva preferito la sua ex Ida Platano a Roberta. Ora, c’è stato un clamoroso ritorno di fiamma e le cose stanno per farsi serie tra i due. La prossima settimana sarà molto importante per la coppia. IlVicoloDelleNews, con le sue anticipazioni, ci racconta cosa è avvenuto.

Pare che Guarnieri abbia rivelato la sua gelosia, e non solo. Il rapporto tra i due sarà al centro delle prossime puntate, proprio alla luce di questo punto di svolta. Ma cosa è successo? È risaputo che il rapporto tra Roberta e Riccardo è altalenante e turbolento. Maria De Filippi ha quindi escogitato un modo per portarli ad un confronto diretto e sincero. Lo scopo è quello di far emergere i sentimenti reali di entrambi. Per questo, la padrona di casa fa accomodare al centro dello studio di UeD due cavalieri: Riccardo Guarnieri e Alessandro.

Di fronte a loro sono presenti cinque dame, una delle quali è proprio Roberta Di Padua. Riccardo non ha atteso a mostrare il suo malcontento. A quanto pare, durante la mattina, lui e Roberta si sarebbero sentito. Non solo, Guarnieri le avrebbe detti delle parole importanti, sentimentali e private. Confessioni nuove, sincere e di cuore, che il cavaliere sente tradite dalla scelta della dama. La Di Padua, infatti, sta conoscendo contemporaneamente anche Alessandro. Riccardo è inbufalito. La rabbia è tale che il cavaliere è costretto ad uscire dallo studio. Roberta Di Padua lo segue a ruota: vuole spiegare le sue ragioni. Dopo qualche minuto, entrambi sono poi tornati in studio, per dare delle informazioni in più. Roberta si giustifica, e spiega di aver deciso di conoscere Alessandro perché non vedeva Riccardo ormai da due settimane.

Nonostante questo, però, Riccardo e Roberta non hanno mai smesso in quel periodo di sentirsi e cercarsi a vicenda. Quando dopo molto i due sono riusciti a trascorrere del tempo insieme, Roberta è rimasta delusa: il suo cavaliere non le ha concesso neanche un bacio, solo qualche abbraccio. Di lì la Di Padua si è convinta che Riccardo si stesse allontanando. Per quello avrebbe iniziato a sentirsi con Alessandro: la passione di una volta con Riccardo è sparita.

Guarnieri però spiazza tutti e fa una confessione che smentisce la dama. Anche lui, proprio come Roberta, si sta perdutamente innamorando. La ritrosia del cavaliere sarebbe dovuta solo alla prudenza. Maria De Filippi a quel punto incalza, invitando entrambi a fare la cosa più giusta: lasciare insieme il programma di UeD. Riccardo, però, non è ancora pronto a questo passo, e rimanda il giorno della scelta ancora un po’.