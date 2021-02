UeD: Riccardo Guarnieri rivela: “Ho subito un delicato intervento al cuore”

La prossima settimana sarà molto intensa per i protagonisti di UeD. Avremo modo di vedere, nelle prossime puntate, momenti salienti come la scelta di Davide Donadei e i dubbi di Sophie Codegoni. Iniziamo parlando di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere ha raccontato i suoi problemi di salute con una certa ansia.

Il cavaliere ha tenuto questa preoccupazione nascosta finora, e ha deciso di vuotare il sacco ora perché, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio. Guarnieri ha sofferto di cuore nell’ultimo periodo, e recentemente si è dovuto sottoporre ad un delicato intervento. Ecco cosa ha raccontato: “Ho avuto un problema al cuore che ho scoperto per caso. Dopo due anni, ho scoperto di avere un rigurgito di sangue nel cuore, dovuto ad un’arteria che non si chiudeva bene. Dopo l’operazione, all’inizio, ho avuto paura perché mi rendevo conto che non riuscivo più a fare quello che facevo prima. Adesso però sono quello di prima”.

Nel frattempo, però, tutti hanno gli occhi puntati su Davide e la sua scelta. Dopo un lungo percorso durato circa 5 mesi, inaspettatamente sarà Chiara la scelta di Davide. Anche per Sophie Codegoni il momento della scelta si avvicina. Eppure pare che la ragazza non abbia ancora affatto le idee chiare. I due pretendenti, Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, sono molto sulle spine.

Matteo ha assicurato che, qualora Sofia lo scegliesse, di certo lui non si tirerebbe indietro. Giorgio, invece, nel corso di un’intervista al Magazine di UeD, si dice molto deluso dalla tronista e affaccia l’ipotesi di un rifiuto.

Di Bonaventura lancia un messaggio alla tronista: “Tra me e Sophie c’è stato un duro scontro, e il modo in cui ha affrontato certi argomenti mi ha ferito. Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell’arroganza. Questo episodio mi ha fatto riflettere tanto, perché ho dato peso a quello che è successo. Più ti avvicini a una persona più ne scopri i dettagli. Forse sono arrivato ad un punto di non ritorno. Se reagisco così, però, significa che ci tengo e devo capire se molto prevalere la coerenza davanti ai sentimenti”. Cosa succederà? Lo scopriremo molto presto.